https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783310415.html

Дело Медведчука обнажило бандитскую суть Киева, заявили в Госдуме

Дело Медведчука обнажило бандитскую суть Киева, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.04.2022

Дело Медведчука обнажило бандитскую суть Киева, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что задержание на Украине главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:41

2022-04-13T13:41

2022-04-13T13:41

сергей цеков

россия

украина

донбасс

владимир путин

в мире

виктор медведчук

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что задержание на Украине главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука обнажило бандитскую и террористическую суть киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника."Режим Зеленского окончательно скатился до уровня террористов. Задержание Медведчука обнажило их бандитскую и террористическую суть. Они фактически идут на похищение людей, чтобы затем себе выторговать что-то в результате обмена. Для них человек – это пустое место, решение своих сиюминутных задач. Это прямой бандитизм, по-другому это назвать нельзя", - сказал Шеремет РИА Новости.По его мнению, никаких переговоров с террористами или бандитами вести нельзя."С ними разговор должен быть коротким. Зеленскому хочется напомнить, что жизнь - это бумеранг, и однажды на стуле с наручниками окажется он сам. Зеленский ответит сполна за то, что утопил в крови украинский народ", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html

https://ria.ru/20220411/yakhta-1782915865.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей цеков, россия, украина, донбасс, владимир путин, в мире, виктор медведчук, михаил шеремет