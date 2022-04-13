https://ria.ru/20220413/matvienko-1783285401.html

Матвиенко призвала защитить рабочие места при уходе иностранных компаний

Матвиенко призвала защитить рабочие места при уходе иностранных компаний - РИА Новости, 13.04.2022

Матвиенко призвала защитить рабочие места при уходе иностранных компаний

Кабмин должен проработать внятные, понятые инструменты по отношению к иностранным компаниям, в случае их ухода из РФ мы должны защитить рабочие места, наших... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:19

2022-04-13T12:19

2022-04-13T12:24

валентина матвиенко

россия

общество

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экономика

работа

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кабмин должен проработать внятные, понятые инструменты по отношению к иностранным компаниям, в случае их ухода из РФ мы должны защитить рабочие места, наших людей, не допустить остановки предприятий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.В ходе выступления в палате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова зашла речь о внесенном накануне в Госдуму законопроекте о внешнем управлении иностранными компаниями, решивших уйти из РФ."Сейчас прошла информация, что в Германии готовится национализация имущества "Газпрома". Конечно, нужно вести себя деликатно, нужно быть цивилизованными, в тоже время мы должны защитить рабочие места, наших людей, не позволить остановиться предприятиям", - сказала спикер.Она допустила, что в каждом конкретном случае будут свои решения. "Но инструменты правительством должны быть приняты, внятные и понятные: остаетесь - так, не остаетесь - по-другому", - сказала парламентарий.Она подчеркнула, что этот вопрос волнует всех.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

https://ria.ru/20220407/zanyatost-1782295169.html

https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783270742.html

https://ria.ru/20220411/putin-1782947900.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

валентина матвиенко, россия, общество, совет федерации рф, экономика, работа