https://ria.ru/20220413/material-1783237906.html

В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран

В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран - РИА Новости, 13.04.2022

В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран

В Москве допускают проникновение на Украину ядерных материалов, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T06:03

2022-04-13T06:03

2022-04-13T10:05

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Москве допускают проникновение на Украину ядерных материалов, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.Он также предупредил об угрозе террористических актов в Донбассе с применением химических материалов, которые могут устроить националисты и подконтрольные им подразделения ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220413/terrorizm-1783235839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина