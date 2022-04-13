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В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран - РИА Новости, 13.04.2022
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В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран
В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран - РИА Новости, 13.04.2022
В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран
В Москве допускают проникновение на Украину ядерных материалов, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T06:03
2022-04-13T10:05
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Москве допускают проникновение на Украину ядерных материалов, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.Он также предупредил об угрозе террористических актов в Донбассе с применением химических материалов, которые могут устроить националисты и подконтрольные им подразделения ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
06:03 13.04.2022 (обновлено: 10:05 13.04.2022)
 
В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран

Замглавы МИД Сыромолотов: на Украину могут завезти ядерный материал из третьих стран

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонтейнер с радиоактивными материалами
Контейнер с радиоактивными материалами - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Москве допускают проникновение на Украину ядерных материалов, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

"Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран", — уточнил замглавы МИД.

Он также предупредил об угрозе террористических актов в Донбассе с применением химических материалов, которые могут устроить националисты и подконтрольные им подразделения ВСУ.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью >>
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
05:03
В МИД заявили об угрозе химического терроризма со стороны Украины
 
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