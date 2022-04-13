https://ria.ru/20220413/maslo-1783405514.html

"Люди переживают": француз рассказал о реакции на пустые полки в магазинах

"Люди переживают": француз рассказал о реакции на пустые полки в магазинах - РИА Новости, 13.04.2022

"Люди переживают": француз рассказал о реакции на пустые полки в магазинах

Во Франции исчезает с полок в супермаркетах подсолнечное масло, из-за чего торговым сетям приходится ограничивать продажу ряда продуктов в одни руки, рассказал... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:59

2022-04-13T19:59

2022-04-13T21:17

в мире

экономика

франция

европа

подсолнечное масло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16765/63/167656343_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_3ace0376c77a678bd7c64ac66587cdc0.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Во Франции исчезает с полок в супермаркетах подсолнечное масло, из-за чего торговым сетям приходится ограничивать продажу ряда продуктов в одни руки, рассказал в беседе с Ura.ru местный житель Лоик Х."Повышение цен на топливо для автомобиля. И есть дефицит подсолнечного масла и муки", — сообщил он.Помимо этого, портал продемонстрировал снимки из самих магазинов, на которых говорилось об ограничениях на некоторые товары: так, одна семья сейчас может приобрести не более шести бутылок подсолнечного масла. На кадрах видно, что полки в этом супермаркете заметно опустели."Люди переживают, но больше их внимание приковано к выборам президента", — признался собеседник журналистов.Это не первый случай появления подобных ограничений на Западе: на днях сообщалось, что одна из британских сетей супермаркетов из-за дефицита ограничила продажу масла двумя бутылками в одни руки. Другие же торговые точки предупреждают покупателей о возможной замене подсолнечного масла на рапсовое.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее также заявила, что мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6 процента и достигли рекорда как минимум с 1990 года. Это обусловлено небывалым повышением цен на растительные масла, зерновые, мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло (подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое) вырос на 23,2 процента к февралю, на зерновые — более чем на 17 процентов, в том числе на пшеницу (на 19,7 процента), на сахар — на 6,7 процента.

https://ria.ru/20220401/produkty-1781256867.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/maslo-1781021605.html

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, экономика, франция, европа, подсолнечное масло