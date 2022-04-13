19:59 13.04.2022 (обновлено: 21:17 13.04.2022)
"Люди переживают": француз рассказал о реакции на пустые полки в магазинах
Ura.ru: житель Франции заявил о дефиците подсолнечного масла и муки в магазинах
Производство растительного масла. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Во Франции исчезает с полок в супермаркетах подсолнечное масло, из-за чего торговым сетям приходится ограничивать продажу ряда продуктов в одни руки, рассказал в беседе с Ura.ru местный житель Лоик Х.
"Повышение цен на топливо для автомобиля. И есть дефицит подсолнечного масла и муки", — сообщил он.
Помимо этого, портал продемонстрировал снимки из самих магазинов, на которых говорилось об ограничениях на некоторые товары: так, одна семья сейчас может приобрести не более шести бутылок подсолнечного масла. На кадрах видно, что полки в этом супермаркете заметно опустели.
"Люди переживают, но больше их внимание приковано к выборам президента", — признался собеседник журналистов.
Это не первый случай появления подобных ограничений на Западе: на днях сообщалось, что одна из британских сетей супермаркетов из-за дефицита ограничила продажу масла двумя бутылками в одни руки. Другие же торговые точки предупреждают покупателей о возможной замене подсолнечного масла на рапсовое.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее также заявила, что мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6 процента и достигли рекорда как минимум с 1990 года. Это обусловлено небывалым повышением цен на растительные масла, зерновые, мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло (подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое) вырос на 23,2 процента к февралю, на зерновые — более чем на 17 процентов, в том числе на пшеницу (на 19,7 процента), на сахар — на 6,7 процента.