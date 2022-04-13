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"Люди переживают": француз рассказал о реакции на пустые полки в магазинах - РИА Новости, 13.04.2022
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"Люди переживают": француз рассказал о реакции на пустые полки в магазинах
"Люди переживают": француз рассказал о реакции на пустые полки в магазинах - РИА Новости, 13.04.2022
"Люди переживают": француз рассказал о реакции на пустые полки в магазинах
Во Франции исчезает с полок в супермаркетах подсолнечное масло, из-за чего торговым сетям приходится ограничивать продажу ряда продуктов в одни руки, рассказал... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:59
2022-04-13T21:17
в мире
экономика
франция
европа
подсолнечное масло
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Во Франции исчезает с полок в супермаркетах подсолнечное масло, из-за чего торговым сетям приходится ограничивать продажу ряда продуктов в одни руки, рассказал в беседе с Ura.ru местный житель Лоик Х."Повышение цен на топливо для автомобиля. И есть дефицит подсолнечного масла и муки", — сообщил он.Помимо этого, портал продемонстрировал снимки из самих магазинов, на которых говорилось об ограничениях на некоторые товары: так, одна семья сейчас может приобрести не более шести бутылок подсолнечного масла. На кадрах видно, что полки в этом супермаркете заметно опустели."Люди переживают, но больше их внимание приковано к выборам президента", — признался собеседник журналистов.Это не первый случай появления подобных ограничений на Западе: на днях сообщалось, что одна из британских сетей супермаркетов из-за дефицита ограничила продажу масла двумя бутылками в одни руки. Другие же торговые точки предупреждают покупателей о возможной замене подсолнечного масла на рапсовое.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее также заявила, что мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6 процента и достигли рекорда как минимум с 1990 года. Это обусловлено небывалым повышением цен на растительные масла, зерновые, мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло (подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое) вырос на 23,2 процента к февралю, на зерновые — более чем на 17 процентов, в том числе на пшеницу (на 19,7 процента), на сахар — на 6,7 процента.
https://ria.ru/20220401/produkty-1781256867.html
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в мире, экономика, франция, европа, подсолнечное масло
19:59 13.04.2022 (обновлено: 21:17 13.04.2022)
 
"Люди переживают": француз рассказал о реакции на пустые полки в магазинах

Ura.ru: житель Франции заявил о дефиците подсолнечного масла и муки в магазинах

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Производство растительного масла. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Во Франции исчезает с полок в супермаркетах подсолнечное масло, из-за чего торговым сетям приходится ограничивать продажу ряда продуктов в одни руки, рассказал в беседе с Ura.ru местный житель Лоик Х.
"Повышение цен на топливо для автомобиля. И есть дефицит подсолнечного масла и муки", — сообщил он.
Полупустые полки в одном из супермаркетов в Бонне, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 12:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Германии спрос на растительное масло и муку в марте вырос в несколько раз
Помимо этого, портал продемонстрировал снимки из самих магазинов, на которых говорилось об ограничениях на некоторые товары: так, одна семья сейчас может приобрести не более шести бутылок подсолнечного масла. На кадрах видно, что полки в этом супермаркете заметно опустели.
"Люди переживают, но больше их внимание приковано к выборам президента", — признался собеседник журналистов.
Это не первый случай появления подобных ограничений на Западе: на днях сообщалось, что одна из британских сетей супермаркетов из-за дефицита ограничила продажу масла двумя бутылками в одни руки. Другие же торговые точки предупреждают покупателей о возможной замене подсолнечного масла на рапсовое.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ранее также заявила, что мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6 процента и достигли рекорда как минимум с 1990 года. Это обусловлено небывалым повышением цен на растительные масла, зерновые, мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло (подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое) вырос на 23,2 процента к февралю, на зерновые — более чем на 17 процентов, в том числе на пшеницу (на 19,7 процента), на сахар — на 6,7 процента.
Линия разлива и фасовки масла - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
31 марта, 11:04Сказано в эфире
Подсолнечное масло в Европе стало продуктом класса "люкс"
 
В миреЭкономикаФранцияЕвропаПодсолнечное масло
 
 
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