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Сеть магазинов в Британии ограничила продажу масла из-за дефицита - РИА Новости, 08.04.2022
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Сеть магазинов в Британии ограничила продажу масла из-за дефицита
Сеть магазинов в Британии ограничила продажу масла из-за дефицита - РИА Новости, 08.04.2022
Сеть магазинов в Британии ограничила продажу масла из-за дефицита
Британская сеть супермаркетов Waitrose ограничила продажу масла двумя бутылками в одни руки из-за дефицита, связанного с ситуацией на Украине, пишет Daily Mail. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:48
2022-04-08T23:48
в мире
великобритания
украина
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ЛОНДОН, 8 апр – РИА Новости. Британская сеть супермаркетов Waitrose ограничила продажу масла двумя бутылками в одни руки из-за дефицита, связанного с ситуацией на Украине, пишет Daily Mail.По данным издания, с сегодняшнего дня на полках магазинов Waitrose появились таблички, ограничивающие продажу всех кулинарных масел двумя бутылками из-за дефицита вследствие военной операции на Украине, которая обеспечивает около 80% потребления масла в Великобритании.В заявлении Waitrose говорится: "Мы хотим гарантировать, что у клиентов по-прежнему будет выбор растительного масла, поэтому мы просим их покупать не более двух единиц каждому", - заявили в Waitrose.Ещё одна крупная сеть супермаркетов Sainsbury's разместила в своих магазинах вывески, предупреждающие покупателей о том, что в некоторых продуктах подсолнечное масло может быть заменено рапсовым."Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы убедиться, что у клиентов по-прежнему есть кулинарные масла на выбор, включая оливковое, растительное и рапсовое", - сказал представитель сети.Крупнейший производитель растительного масла в Великобритании Edible Oils на прошлой неделе предупредил, что у Британии осталось запасов подсолнечного масла всего на несколько недель.Кроме того, PepsiCo, производитель чипсов Walkers, подтвердила, что "временно" переходит с подсолнечного на рапсовое масло при производстве своих чипсов, настаивая на том, что клиенты не смогут почувствовать никакой разницы.На этой неделе сеть супермаркетов Coop также заявила, что тесно сотрудничает с поставщиками в поиске альтернатив, таких как рапсовое масло.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, великобритания, украина
23:48 08.04.2022
 
Сеть магазинов в Британии ограничила продажу масла из-за дефицита

Сеть магазинов Waitrose в Британии ограничила продажу масла из-за дефицита

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Производство растительного масла
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ЛОНДОН, 8 апр – РИА Новости. Британская сеть супермаркетов Waitrose ограничила продажу масла двумя бутылками в одни руки из-за дефицита, связанного с ситуацией на Украине, пишет Daily Mail.
По данным издания, с сегодняшнего дня на полках магазинов Waitrose появились таблички, ограничивающие продажу всех кулинарных масел двумя бутылками из-за дефицита вследствие военной операции на Украине, которая обеспечивает около 80% потребления масла в Великобритании.
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В заявлении Waitrose говорится: "Мы хотим гарантировать, что у клиентов по-прежнему будет выбор растительного масла, поэтому мы просим их покупать не более двух единиц каждому", - заявили в Waitrose.
Ещё одна крупная сеть супермаркетов Sainsbury's разместила в своих магазинах вывески, предупреждающие покупателей о том, что в некоторых продуктах подсолнечное масло может быть заменено рапсовым.
"Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы убедиться, что у клиентов по-прежнему есть кулинарные масла на выбор, включая оливковое, растительное и рапсовое", - сказал представитель сети.
Крупнейший производитель растительного масла в Великобритании Edible Oils на прошлой неделе предупредил, что у Британии осталось запасов подсолнечного масла всего на несколько недель.
Кроме того, PepsiCo, производитель чипсов Walkers, подтвердила, что "временно" переходит с подсолнечного на рапсовое масло при производстве своих чипсов, настаивая на том, что клиенты не смогут почувствовать никакой разницы.
На этой неделе сеть супермаркетов Coop также заявила, что тесно сотрудничает с поставщиками в поиске альтернатив, таких как рапсовое масло.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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