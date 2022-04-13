https://ria.ru/20220413/mariupol-1783404987.html

Торговый порт в Мариуполе полностью освободили от боевиков "Азова"

Торговый порт в Мариуполе полностью освободили от боевиков "Азова" - РИА Новости, 13.04.2022

Торговый порт в Мариуполе полностью освободили от боевиков "Азова"

Морской торговый порт Мариуполя полностью освободили от боевиков "Азова", заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:57

2022-04-13T19:57

2022-04-13T21:33

в мире

мариуполь

обострение ситуации в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783417515_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_484bbfb4e41b5224fc90569a27781ab8.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Морской торговый порт Мариуполя полностью освободили от боевиков "Азова", заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования "Азов" морской торговый порт", — сказал он.Освобождены также все заложники, которых азовцы удерживали на судах, в том числе иностранных, подчеркнул Конашенков."Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов "Азова" блокированы и лишены возможности вырваться из окружения", — добавил генерал-майор.Мариуполь был окружен 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/mariupol-1782892317.html

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацформирования "Азов" – Минобороны РФ брифинг Минобороны РФ 13.04 вечер 2022-04-13T19:57 true PT1M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)