https://ria.ru/20220413/mariupol-1783254284.html

Крым ждет освобождения Мариуполя от нацистов, заявил Аксенов

Крым ждет освобождения Мариуполя от нацистов, заявил Аксенов - РИА Новости, 13.04.2022

Крым ждет освобождения Мариуполя от нацистов, заявил Аксенов

Крымчане, все граждане России ждут полного освобождения Мариуполя от нацистских формирований, сказал журналистам глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:51

2022-04-13T09:51

2022-04-13T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

владимир константинов

симферополь

севастополь

евпатория

в мире

украина

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Крымчане, все граждане России ждут полного освобождения Мариуполя от нацистских формирований, сказал журналистам глава республики Сергей Аксенов.Аксенов, спикер Госсовета Владимир Константинов возложили венки на воинском кладбище в Симферополе в годовщину его освобождения от немецко-фашистских захватчиков в этот день в 1944 году."Всех крымчан, симферопольцев - с днем освобождения Симферополя от нацистов. К сожалению, столько лет прошло и все остается актуальным. Россияне, крымчане, все ждем освобождения от нацистов Мариуполя. В мире ничего не меняется, нужно помнить, дорожить тем, что есть и миром, и не давать нацизму прохода ни в одной стране мира. Уверен, что цели спецоперации (на Украине) будут выполнены", - сказал Аксенов.Тринадцатого апреля 1944 года советские войска освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию от немецко-фашистской оккупации. Полное освобождение Крыма завершилось штурмом Севастополя 9 мая 1944 года.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир константинов, симферополь, севастополь, евпатория, в мире, украина, мариуполь, республика крым