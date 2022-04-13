https://ria.ru/20220413/lnr-1783378825.html

Гражданами ЛНР станут до полумиллиона жителей освобожденных территорий

Гражданами ЛНР станут до полумиллиона жителей освобожденных территорий - РИА Новости, 13.04.2022

Гражданами ЛНР станут до полумиллиона жителей освобожденных территорий

Около 400-500 тысяч жителей с территорий, освобожденных в ходе специальной военной операции РФ на Украине, присоединятся к Луганской народной республике, заявил РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:43

2022-04-13T17:43

2022-04-13T17:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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леонид пасечник

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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 13 апр - РИА Новости. Около 400-500 тысяч жителей с территорий, освобожденных в ходе специальной военной операции РФ на Украине, присоединятся к Луганской народной республике, заявил журналистам глава республики Леонид Пасечник."На момент, пока не начиналась активная фаза боевых действий (в Луганской области Украины - ред.), это было порядка 1,4 миллиона жителей. И территории, которые на сегодняшний день освобождены, по нашим подсчетам, порядка 400-500 тысяч жителей к нам присоединится", - сказал Пасечник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лнр, леонид пасечник