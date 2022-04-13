https://ria.ru/20220413/lnr-1783264005.html

В ЛНР показали "бронетакси", ездящее в окрестностях Первомайска

В ЛНР показали "бронетакси", ездящее в окрестностях Первомайска - РИА Новости, 13.04.2022

В ЛНР показали "бронетакси", ездящее в окрестностях Первомайска

Так называемое "бронетакси" - МТ-ЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортер) ездит в окрестностях прифронтового города Первомайск в Луганской народной... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:49

2022-04-13T10:49

2022-04-13T11:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

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украина

ситуация в днр и лнр

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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 13 апр - РИА Новости. Так называемое "бронетакси" - МТ-ЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортер) ездит в окрестностях прифронтового города Первомайск в Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.Из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск передача грузов с передовой и на передовую, а также эвакуация раненых и мирных жителей из районов, где идут бои, происходит на различной бронетехнике. Местные жители и бойцы называют такой транспорт "бронетакси" или "брони-такси" (такси из брони, которое можно забронировать)."Доехать до Попасной (город, на окраинах которого идут бои – ред.) – 5 рублей километр", - шутит водитель МТ-ЛБ с шашечками такси на крыше и надписью "брони-такси".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

https://ria.ru/20220316/valyuta-1778509546.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Бронетакси" ездит в окрестностях Первомайска В ЛНР в окрестностях Первомайска появилось "бронетакси" . Водитель военной техники установил "шашечки" и шутит, что километр стоит 5 рублей. 2022-04-13T10:49 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр