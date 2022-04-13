https://ria.ru/20220413/kudrin-1783314059.html
Всю внешнюю торговлю перевести на рубль нельзя, заявил Кудрин
Всю внешнюю торговлю перевести на рубль нельзя, заявил Кудрин - РИА Новости, 13.04.2022
Всю внешнюю торговлю перевести на рубль нельзя, заявил Кудрин
Расчеты в рублях возможны только с заинтересованными странами, поскольку рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты, всю внешнюю торговлю на эти... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:55
2022-04-13T13:55
2022-04-13T14:55
экономика
алексей кудрин
сша
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Расчеты в рублях возможны только с заинтересованными странами, поскольку рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты, всю внешнюю торговлю на эти расчеты перевести не получится, заявил глава Счетной платаны России Алексей Кудрин."Расчеты в нацвалютах обычно происходят между экономиками, которые взаимно заинтересованы в совместных товарах. Российский рубль не является резервной валютой и теперь уже не является свободно конвертируемой валютой", - сказал Кудрин журналистам в Совете Федерации, отвечая на вопрос о возможности расширения торговли России с другими странами в рублях."Хочу напомнить, что рубль с середины 2006 года был свободно конвертируемой валютой, которой обладают всего около двух с половиной десятков стран в мире. Даже юань не является свободно конвертируемой валютой. Но этот статус мы утратили с началом специальной операции в связи со введенными санкциями, когда Центральный банк ввел целый ряд ограничений на движение валют", - уточнил Кудрин."В таких случаях распространение валют связано только с взаимным интересом стран в торговле взаимными товарами. Именно те, кто заинтересован в рублях для покупки российских товаров, и будут, возможно, участвовать в этих операциях", - добавил он.При этом, по словам главы Счетной палаты, полностью заместить рублевыми расчетами всю внешнюю торговлю не получится. "Нельзя говорить о том, что такой оборот может заместить все наши отношения со всеми странами, с которыми мы работаем. Потому что большинство стран, наших партнеров экономических все-таки заинтересованы в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах", - добавил он.Кудрин напомнил, что доллар по-прежнему является основной валютой расчетов даже между странами, никак не связанными с США, но признал, что роль рубля будет постепенно расти. "Рубль постепенно, шаг за шагом будет увеличивать свою роль. Повторю: медленно, шаг за шагом, по мере заинтересованности стран во взаимной торговле", - сказал он.
https://ria.ru/20220413/rubli-1783247117.html
https://ria.ru/20220412/rubl-1783012318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, алексей кудрин, сша, россия, совет федерации рф
13:55 13.04.2022 (обновлено: 14:55 13.04.2022)
Всю внешнюю торговлю перевести на рубль нельзя, заявил Кудрин
Глава СП Кудрин заявил, что расчеты в рублях возможны только с заинтересованными странами
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Расчеты в рублях возможны только с заинтересованными странами, поскольку рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты, всю внешнюю торговлю на эти расчеты перевести не получится, заявил глава Счетной платаны России Алексей Кудрин.
"Расчеты в нацвалютах обычно происходят между экономиками, которые взаимно заинтересованы в совместных товарах. Российский рубль не является резервной валютой и теперь уже не является свободно конвертируемой валютой", - сказал Кудрин журналистам в Совете Федерации
, отвечая на вопрос о возможности расширения торговли России
с другими странами в рублях.
"Хочу напомнить, что рубль с середины 2006 года был свободно конвертируемой валютой, которой обладают всего около двух с половиной десятков стран в мире. Даже юань не является свободно конвертируемой валютой. Но этот статус мы утратили с началом специальной операции в связи со введенными санкциями, когда Центральный банк ввел целый ряд ограничений на движение валют", - уточнил Кудрин.
"В таких случаях распространение валют связано только с взаимным интересом стран в торговле взаимными товарами. Именно те, кто заинтересован в рублях для покупки российских товаров, и будут, возможно, участвовать в этих операциях", - добавил он.
При этом, по словам главы Счетной палаты, полностью заместить рублевыми расчетами всю внешнюю торговлю не получится. "Нельзя говорить о том, что такой оборот может заместить все наши отношения со всеми странами, с которыми мы работаем. Потому что большинство стран, наших партнеров экономических все-таки заинтересованы в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах", - добавил он.
Кудрин напомнил, что доллар по-прежнему является основной валютой расчетов даже между странами, никак не связанными с США
, но признал, что роль рубля будет постепенно расти. "Рубль постепенно, шаг за шагом будет увеличивать свою роль. Повторю: медленно, шаг за шагом, по мере заинтересованности стран во взаимной торговле", - сказал он.