https://ria.ru/20220413/krym-1783410804.html

Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским

Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским - РИА Новости, 13.04.2022

Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским

Кандидат в президенты Франции и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFM TV заявила, что по-прежнему считает РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T20:39

2022-04-13T20:39

2022-04-13T21:16

марин ле пен

выборы президента франции

республика крым

франция

в мире

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севастополь

оон

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ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFM TV заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину.Она добавила, что не стала бы пока ехать в Киев даже при снятии с нее ограничений.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220413/nato-1783360400.html

https://ria.ru/20220412/gaz-1783106219.html

республика крым

франция

севастополь

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марин ле пен, выборы президента франции, республика крым, франция, в мире, эммануэль макрон, севастополь, оон