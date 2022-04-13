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Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским - РИА Новости, 13.04.2022
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Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским
Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским - РИА Новости, 13.04.2022
Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским
Кандидат в президенты Франции и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFM TV заявила, что по-прежнему считает РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T20:39
2022-04-13T21:16
марин ле пен
выборы президента франции
республика крым
франция
в мире
эммануэль макрон
севастополь
оон
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ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFM TV заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину.Она добавила, что не стала бы пока ехать в Киев даже при снятии с нее ограничений.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220413/nato-1783360400.html
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марин ле пен, выборы президента франции, республика крым, франция, в мире, эммануэль макрон, севастополь, оон
20:39 13.04.2022 (обновлено: 21:16 13.04.2022)
 
Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что все еще считает Крым российским

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFM TV заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину.

"Историю не переписать. В Крыму состоялся референдум, Крым был украинским 26 лет, раньше он был российским, и люди решили воссоединиться с Россией", — сказала политик.

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Она добавила, что не стала бы пока ехать в Киев даже при снятии с нее ограничений.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
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Марин Ле ПенВыборы президента ФранцииРеспублика КрымФранцияВ миреЭммануэль МакронСевастопольООН
 
 
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