https://ria.ru/20220413/korzina-1783264549.html

Аналитики назвали состав "кризисной корзины" россиян

Аналитики назвали состав "кризисной корзины" россиян - РИА Новости, 13.04.2022

Аналитики назвали состав "кризисной корзины" россиян

В марте спрос на средства личной гигиены, контактные линзы, крупы, сахар и корма для животных сформировал основу "кризисной корзины" россиянина, следует из... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:53

2022-04-13T10:53

2022-04-13T15:29

общество

экономика

россия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В марте спрос на средства личной гигиены, контактные линзы, крупы, сахар и корма для животных сформировал основу "кризисной корзины" россиянина, следует из исследования сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.Так, индикаторами кризиса стали крупы. Спрос на гречку в марте вырос на 256%, кукурузную крупу — на 24%, перловку — на 7%. Кроме того, значительно увеличился спрос на сахар и соль (37%), а также на картофель (31%). В "кризисную корзину" также вошли растительные масла — спрос на них увеличился на 11%.Отмечается, что в течение марта российские потребители старались впрок закупиться бакалейными товарами с большим сроком годности, опасаясь дефицита и спекулятивного роста цен.Кроме того, специалисты выявили рекордные показатели закупок корма для домашних животных. Значительно вырос спрос на средства женской гигиены вырос (129%). Наибольший его скачок отмечен на тампоны (808%) и прокладки (400%). Также россияне чаще стали чаще приобретать контактные линзы (236%), дезодоранты (36%) и косметику (29%).Заметно вырос интерес покупателей к детским товарам, товарам для дачи, бытовой технике и автотоварам. Спрос на офисную бумагу вырос на 3391%.Вместе с тем эксперты зафиксировали снижение спроса на многие продукты, в том числе из-за их подорожания. Речь идет об орехах (минус 17%), фруктах (16%), алкоголе (15%), шоколаде (14%) и мясе (11%).Спрос на многие категории товаров вырос в России в начале марта. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, к этому привело желание некоторых посредников "нажиться на панических настроениях". Он сообщил, что силовые структуры начали расследования, власти продолжат борьбу с созданием искусственного дефицита.

https://ria.ru/20220408/spros-1782613252.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, экономика, россия