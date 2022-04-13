https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783276542.html
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 13.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 303 человека, сообщает в среду портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:45
2022-04-13T11:45
2022-04-13T11:45
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 303 человека, сообщает в среду портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались пять человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 171 человек.
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 303 новых случая COVID-19, пять пациентов умерли