https://ria.ru/20220413/koreya-1783237100.html

СМИ: Южная Корея предоставит Украине дополнительную военную помощь

СМИ: Южная Корея предоставит Украине дополнительную военную помощь - РИА Новости, 13.04.2022

СМИ: Южная Корея предоставит Украине дополнительную военную помощь

Агентство Рёнхап со ссылкой на источники пишет, что Южная Корея в апреле планирует предоставить Украине дополнительную помощь военными товарами, за исключением... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T05:39

2022-04-13T05:39

2022-04-13T05:40

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южная корея

россия

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СЕУЛ, 13 апр – РИА Новости. Агентство Рёнхап со ссылкой на источники пишет, что Южная Корея в апреле планирует предоставить Украине дополнительную помощь военными товарами, за исключением оружия, на сумму 2 миллиарда вон (1,6 миллиона долларов).По данным агентства, Сеул готовится уже со следующей недели поэтапно отправить на Украину такие предметы, как бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухие пайки. Поставки будут осуществляться гражданскими авиарейсами в Европу."Для начала завершилось рассмотрение отправки дополнительной помощи военными товарами. Сейчас между странами ведутся переговоры. Мы скоро сможем отправить их", - заявил представитель минобороны Южной Кореи на брифинге.В марте Южная Корея уже оказала помощь Украине поставками шлемов, палаток, одеял, медикаментов, также было отправлено 40 тонн медицинской гуманитарной помощи, всего на сумму в 10 миллионов долларов. Южная Корея планирует предоставить Украине помощи еще на 30 миллионов долларов.Украина продолжает повторять просьбы к Южной Корее отправить ей оружие, однако южнокорейское министерство обороны уже не раз заявляло, что не будет поставлять летальные вооружения.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/humvee-1783235091.html

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южная корея

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, южная корея, россия