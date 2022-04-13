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Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов
Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов - РИА Новости, 13.04.2022
Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов
Большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:45
2022-04-13T11:45
2022-04-13T12:01
экономика
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов."Подавляющее большинство иностранных компаний - я с многими из них встречался с руководителями здесь - они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, штаб-квартиры в основном занимают позицию "ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федераций в среду."Большинство из них сейчас поставили свой бизнес на hold (паузу - ред.), продолжают платить зарплату занятым, но в то же время свертывают производство", - добавил он."Что будет дальше, мы не знаем ... мы не можем себе позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители продукции - без продукции", - заключил Белоусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия
11:45 13.04.2022 (обновлено: 12:01 13.04.2022)
Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов
Белоусов: большинство иностранных компаний хотят остаться в России
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.
"Подавляющее большинство иностранных компаний - я с многими из них встречался с руководителями здесь - они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, штаб-квартиры в основном занимают позицию "ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федераций
в среду.
"Большинство из них сейчас поставили свой бизнес на hold (паузу - ред.), продолжают платить зарплату занятым, но в то же время свертывают производство", - добавил он.
"Что будет дальше, мы не знаем ... мы не можем себе позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители продукции - без продукции", - заключил Белоусов.