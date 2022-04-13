https://ria.ru/20220413/kompanii-1783276921.html

Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов

Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов - РИА Новости, 13.04.2022

Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов

Большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:45

2022-04-13T11:45

2022-04-13T12:01

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137142/17/1371421775_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_8b6020f3f3e5e0db11aa1535635734e7.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов."Подавляющее большинство иностранных компаний - я с многими из них встречался с руководителями здесь - они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, штаб-квартиры в основном занимают позицию "ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федераций в среду."Большинство из них сейчас поставили свой бизнес на hold (паузу - ред.), продолжают платить зарплату занятым, но в то же время свертывают производство", - добавил он."Что будет дальше, мы не знаем ... мы не можем себе позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители продукции - без продукции", - заключил Белоусов.

https://ria.ru/20220413/netflix-1783266412.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия