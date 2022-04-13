Рейтинг@Mail.ru
Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/kompanii-1783276921.html
Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов
Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов - РИА Новости, 13.04.2022
Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов
Большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:45
2022-04-13T12:01
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137142/17/1371421775_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_8b6020f3f3e5e0db11aa1535635734e7.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов."Подавляющее большинство иностранных компаний - я с многими из них встречался с руководителями здесь - они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, штаб-квартиры в основном занимают позицию "ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федераций в среду."Большинство из них сейчас поставили свой бизнес на hold (паузу - ред.), продолжают платить зарплату занятым, но в то же время свертывают производство", - добавил он."Что будет дальше, мы не знаем ... мы не можем себе позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители продукции - без продукции", - заключил Белоусов.
https://ria.ru/20220413/netflix-1783266412.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137142/17/1371421775_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_33dd171ea21a53a310f9fb0a3d4adfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
11:45 13.04.2022 (обновлено: 12:01 13.04.2022)
 
Большинство иностранных компаний хотят остаться в России, заявил Белоусов

Белоусов: большинство иностранных компаний хотят остаться в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРаспродажи в московских магазинах
Распродажи в московских магазинах - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Распродажи в московских магазинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.
"Подавляющее большинство иностранных компаний - я с многими из них встречался с руководителями здесь - они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, штаб-квартиры в основном занимают позицию "ни да, ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федераций в среду.
"Большинство из них сейчас поставили свой бизнес на hold (паузу - ред.), продолжают платить зарплату занятым, но в то же время свертывают производство", - добавил он.
"Что будет дальше, мы не знаем ... мы не можем себе позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители продукции - без продукции", - заключил Белоусов.
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 11:02Культура
Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 миллионов рублей
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала