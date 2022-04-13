Упавший в Хорватии БПЛА советского производства нес авиабомбу ОФАБ-100-120
Упавший в Хорватии в марте БПЛА советского производства нес авиабомбу ОФАБ-100-120
© AP Photo / Darko BandicМесто падения беспилотника в Загребе
© AP Photo / Darko Bandic
Место падения беспилотника в Загребе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Упавший в Загребе в ночь на 11 марта беспилотник советского производства нес осколочно-фугасную авиабомбу ОФАБ-100-120, которая взорвалась при падении, заявили эксперты на брифинге Жупанийской (окружной) прокуратуры столицы Хорватии.
Первые результаты баллистической экспертизы в конце марта подтвердили наличие авиабомбы и детонатора на упавшем БПЛА. На брифинге окружной прокуратуры Загреба в среду майор Миле Томич из управления поддержки ВС Хорватии заявил, что "на месте падения БПЛА найдены фрагменты осколочно-фугасной авиабомбы ОФАБ-100-120 и взрывателя АВУ-ЭТ, установленного на переднюю часть бомбы".
Однако, представители Центра судебной экспертизы не нашли следов взрывчатого вещества, применяемого военными.
"Несомненно, что в ходе падения беспилотника после удара о землю произошел взрыв импровизированного взрывного устройства, которое составляли части авиабомбы с взрывателем, и взрывчатого вещества, которое не принадлежит ряду традиционных военных или хозяйственных средств", - заявила главный эксперт по пожарам и взрывчатке Центра судебной экспертизы "Иван Вучетич" Ивана Бачич.
Кем и откуда был выпущен БПЛА, пока не установлено.
Летательный аппарат упал в ночь на 11 марта в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. Обломки беспилотника извлекали из воронки, а также "черный ящик", записи которого предстоит расшифровать.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович на месте происшествия ранее заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран-членов НАТО. Глава правительства Хорватии напомнил, что официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к подобным инцидентам.
По стечению обстоятельств около 21.00 (23.00 мск) 10 марта премьер Хорватии заявил о необходимости модернизировать воздушную оборону страны, приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с учетом налогов.