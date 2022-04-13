https://ria.ru/20220413/importozameschenie-1783291636.html

Глава "Ростеха" попросил дополнительное время на импортозамещение

Глава "Ростеха" попросил дополнительное время на импортозамещение - РИА Новости, 13.04.2022

Глава "Ростеха" попросил дополнительное время на импортозамещение

Санкции США и других западных стран в отношении России оказали влияние на сроки реализации авиационных проектов "Ростеха", и для полного импортозамещения и... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:44

2022-04-13T12:44

2022-04-13T18:38

экономика

сша

совет федерации рф

импортозамещение

санкции

санкции в отношении россии

россия

сергей чемезов

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Санкции США и других западных стран в отношении России оказали влияние на сроки реализации авиационных проектов "Ростеха", и для полного импортозамещения и испытаний понадобится дополнительное время, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов."Последние санкционные пакеты со стороны США и западных стран оказали влияние на сроки реализации наших перспективных проектов в области авиации, поскольку они разрабатывались в иных международно-политических и экономических условиях. Дополнительное время потребуется для проведения полного импортозамещения и необходимых испытаний новых систем и оборудования", - отметил он, выступая в Совете Федерации.Чемезов также уточнил, что производство импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) начнется в 2024 году.Как ранее отмечал вице-премьер Юрий Борисов, серийное производство самолетов МС-21 из-за антироссийских санкций сдвигается на 1-2 года.

https://ria.ru/20220413/ms-21-1783293708.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, сша, совет федерации рф, импортозамещение, санкции, санкции в отношении россии, россия, сергей чемезов, ростех, юрий борисов (вице-премьер), sukhoi superjet