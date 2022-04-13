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Глава "Ростеха" попросил дополнительное время на импортозамещение - РИА Новости, 13.04.2022
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Глава "Ростеха" попросил дополнительное время на импортозамещение
Глава "Ростеха" попросил дополнительное время на импортозамещение - РИА Новости, 13.04.2022
Глава "Ростеха" попросил дополнительное время на импортозамещение
Санкции США и других западных стран в отношении России оказали влияние на сроки реализации авиационных проектов "Ростеха", и для полного импортозамещения и... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:44
2022-04-13T18:38
экономика
сша
совет федерации рф
импортозамещение
санкции
санкции в отношении россии
россия
сергей чемезов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Санкции США и других западных стран в отношении России оказали влияние на сроки реализации авиационных проектов "Ростеха", и для полного импортозамещения и испытаний понадобится дополнительное время, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов."Последние санкционные пакеты со стороны США и западных стран оказали влияние на сроки реализации наших перспективных проектов в области авиации, поскольку они разрабатывались в иных международно-политических и экономических условиях. Дополнительное время потребуется для проведения полного импортозамещения и необходимых испытаний новых систем и оборудования", - отметил он, выступая в Совете Федерации.Чемезов также уточнил, что производство импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) начнется в 2024 году.Как ранее отмечал вице-премьер Юрий Борисов, серийное производство самолетов МС-21 из-за антироссийских санкций сдвигается на 1-2 года.
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экономика, сша, совет федерации рф, импортозамещение, санкции, санкции в отношении россии, россия, сергей чемезов, ростех, юрий борисов (вице-премьер), sukhoi superjet
12:44 13.04.2022 (обновлено: 18:38 13.04.2022)
 
Глава "Ростеха" попросил дополнительное время на импортозамещение

Глава "Ростеха" Чемезов: санкции повлияли на сроки реализации авиационных проектов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Санкции США и других западных стран в отношении России оказали влияние на сроки реализации авиационных проектов "Ростеха", и для полного импортозамещения и испытаний понадобится дополнительное время, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Последние санкционные пакеты со стороны США и западных стран оказали влияние на сроки реализации наших перспективных проектов в области авиации, поскольку они разрабатывались в иных международно-политических и экономических условиях. Дополнительное время потребуется для проведения полного импортозамещения и необходимых испытаний новых систем и оборудования", - отметил он, выступая в Совете Федерации.
Чемезов также уточнил, что производство импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) начнется в 2024 году.
Как ранее отмечал вице-премьер Юрий Борисов, серийное производство самолетов МС-21 из-за антироссийских санкций сдвигается на 1-2 года.
Пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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ЭкономикаСШАСовет Федерации РФИмпортозамещениеСанкцииСанкции в отношении РоссииРоссияСергей ЧемезовРостехЮрий Борисов (вице-премьер)Sukhoi Superjet
 
 
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