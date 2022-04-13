https://ria.ru/20220413/importozameschenie-1783273293.html

Сенатор призвал заменить главу МЭР из-за ситуации с импортозамещением

Сенатор призвал заменить главу МЭР из-за ситуации с импортозамещением - РИА Новости, 13.04.2022

Сенатор призвал заменить главу МЭР из-за ситуации с импортозамещением

Сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой довести до высшего руководства... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:33

2022-04-13T11:33

2022-04-13T11:33

экономика

россия

совет федерации рф

николай рыжков

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

валентина матвиенко

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой довести до высшего руководства страны ситуацию с импортозамещением в РФ и, "если надо", поменять министра экономического развития."Есть проблемы. Мы поддерживаем руководство России. Президент, премьер гасят пожар, который пылает. Но нужно думать и на перспективу", - сказал Рыжков на заседании Совфеда в среду.Он попросил Матвиенко как постоянного члена Совбеза РФ довести до руководства страны ситуацию с импортозамещением в РФ. "Мы используем 60-80% продукции импортной даже при добыче нефти, в машиностроении", - заявил политик. По словам Рыжкова, "все разговоры об импортозамещении не приносят пользы". "Если надо - поменяйте министра экономического развития", - добавил он. Сенатор добавил, что при всем уважении к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, он один "горы не свернет", напомнив, что Запад ввел уже шестой пакет санкций против РФ.Он также выразил озабоченность в связи с финансовым положением регионов. "Мы уникальное государство, у нас 85 субъектов РФ", - сказал он, отметив при этом, что 13 регионов "сводят концы с концами", большинство просят финансовой помощи. "Нельзя, чтобы подавляющая часто регионов находилась в долгах", - подчеркнул Рыжков.Он также отметил, что страна живет в очень сложное время, то что сейчас происходит, переступает все границы. По его словам, те, кто ведет наступление на Россию должны понимать: "когда наступает враг, мы собираемся с силами и даем отпор".

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, совет федерации рф, николай рыжков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, валентина матвиенко, санкции в отношении россии