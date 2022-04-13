Рейтинг@Mail.ru
Сенатор призвал заменить главу МЭР из-за ситуации с импортозамещением - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/importozameschenie-1783273293.html
Сенатор призвал заменить главу МЭР из-за ситуации с импортозамещением
Сенатор призвал заменить главу МЭР из-за ситуации с импортозамещением - РИА Новости, 13.04.2022
Сенатор призвал заменить главу МЭР из-за ситуации с импортозамещением
Сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой довести до высшего руководства... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:33
2022-04-13T11:33
экономика
россия
совет федерации рф
николай рыжков
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
валентина матвиенко
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/51/1551405145_0:147:2862:1756_1920x0_80_0_0_61a50d5def770d5b560c9b6869e1ce8c.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой довести до высшего руководства страны ситуацию с импортозамещением в РФ и, "если надо", поменять министра экономического развития."Есть проблемы. Мы поддерживаем руководство России. Президент, премьер гасят пожар, который пылает. Но нужно думать и на перспективу", - сказал Рыжков на заседании Совфеда в среду.Он попросил Матвиенко как постоянного члена Совбеза РФ довести до руководства страны ситуацию с импортозамещением в РФ. "Мы используем 60-80% продукции импортной даже при добыче нефти, в машиностроении", - заявил политик. По словам Рыжкова, "все разговоры об импортозамещении не приносят пользы". "Если надо - поменяйте министра экономического развития", - добавил он. Сенатор добавил, что при всем уважении к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, он один "горы не свернет", напомнив, что Запад ввел уже шестой пакет санкций против РФ.Он также выразил озабоченность в связи с финансовым положением регионов. "Мы уникальное государство, у нас 85 субъектов РФ", - сказал он, отметив при этом, что 13 регионов "сводят концы с концами", большинство просят финансовой помощи. "Нельзя, чтобы подавляющая часто регионов находилась в долгах", - подчеркнул Рыжков.Он также отметил, что страна живет в очень сложное время, то что сейчас происходит, переступает все границы. По его словам, те, кто ведет наступление на Россию должны понимать: "когда наступает враг, мы собираемся с силами и даем отпор".
https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html
https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/51/1551405145_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_fda93b32f399fbd66daaf4b9c22ebbe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, совет федерации рф, николай рыжков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, валентина матвиенко, санкции в отношении россии
11:33 13.04.2022
 
Сенатор призвал заменить главу МЭР из-за ситуации с импортозамещением

Сенатор Рыжков призвал заменить главу МЭР Решетникова из-за ситуации с импортозамещением

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор Николай Рыжков
Сенатор Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сенатор Николай Рыжков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой довести до высшего руководства страны ситуацию с импортозамещением в РФ и, "если надо", поменять министра экономического развития.
"Есть проблемы. Мы поддерживаем руководство России. Президент, премьер гасят пожар, который пылает. Но нужно думать и на перспективу", - сказал Рыжков на заседании Совфеда в среду.
Сотрудники ГКНПЦ имени Хруничева на демонстрации ракеты Протон-М для проекта ЭкзоМарс-2022 - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:00Наука
"Хватит покупать зарубежное". Как России выйти из технологической изоляции
Он попросил Матвиенко как постоянного члена Совбеза РФ довести до руководства страны ситуацию с импортозамещением в РФ. "Мы используем 60-80% продукции импортной даже при добыче нефти, в машиностроении", - заявил политик. По словам Рыжкова, "все разговоры об импортозамещении не приносят пользы". "Если надо - поменяйте министра экономического развития", - добавил он. Сенатор добавил, что при всем уважении к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, он один "горы не свернет", напомнив, что Запад ввел уже шестой пакет санкций против РФ.
Он также выразил озабоченность в связи с финансовым положением регионов. "Мы уникальное государство, у нас 85 субъектов РФ", - сказал он, отметив при этом, что 13 регионов "сводят концы с концами", большинство просят финансовой помощи. "Нельзя, чтобы подавляющая часто регионов находилась в долгах", - подчеркнул Рыжков.
Он также отметил, что страна живет в очень сложное время, то что сейчас происходит, переступает все границы. По его словам, те, кто ведет наступление на Россию должны понимать: "когда наступает враг, мы собираемся с силами и даем отпор".
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:00
Вместо импортозамещения — сплошной Китай. Чем опасен поворот на Восток
 
ЭкономикаРоссияСовет Федерации РФНиколай РыжковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковВалентина МатвиенкоСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала