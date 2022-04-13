https://ria.ru/20220413/forum-1783289244.html

Лукашенко заявил, что планирует посетить ВЭФ и ПМЭФ

Лукашенко заявил, что планирует посетить ВЭФ и ПМЭФ - РИА Новости, 13.04.2022

Лукашенко заявил, что планирует посетить ВЭФ и ПМЭФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы посетить мероприятия Восточного экономического и Петербургского международного экономического... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:36

2022-04-13T12:36

2022-04-13T12:55

александр лукашенко

в мире

россия

владивосток

санкт-петербург

белоруссия

восточный экономический форум (вэф)

пмэф

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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы посетить мероприятия Восточного экономического и Петербургского международного экономического форумов."Я планирую, но человек полагает, а господь располагает. Я хотел бы приехать, побродить со своим старым другом Олегом Николаевичем (Кожемяко - ред.) по окрестностям на лодке какой-нибудь", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.При этом он отметил, что готов прибыть в Петербург на экономический форум даже пешком. "Если пригласите, я пешком приду, это рядом совсем", - сказал Лукашенко журналистам во Владивостоке.Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В Приамурье он и президент РФ Владимир Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов, провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко прибыл во Владивосток.

https://ria.ru/20220331/pmef-1781100811.html

россия

владивосток

санкт-петербург

белоруссия

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Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, россия, владивосток, санкт-петербург, белоруссия, восточный экономический форум (вэф), пмэф