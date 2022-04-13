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Лукашенко заявил, что планирует посетить ВЭФ и ПМЭФ - РИА Новости, 13.04.2022
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Лукашенко заявил, что планирует посетить ВЭФ и ПМЭФ
Лукашенко заявил, что планирует посетить ВЭФ и ПМЭФ - РИА Новости, 13.04.2022
Лукашенко заявил, что планирует посетить ВЭФ и ПМЭФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы посетить мероприятия Восточного экономического и Петербургского международного экономического... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:36
2022-04-13T12:55
александр лукашенко
в мире
россия
владивосток
санкт-петербург
белоруссия
восточный экономический форум (вэф)
пмэф
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы посетить мероприятия Восточного экономического и Петербургского международного экономического форумов."Я планирую, но человек полагает, а господь располагает. Я хотел бы приехать, побродить со своим старым другом Олегом Николаевичем (Кожемяко - ред.) по окрестностям на лодке какой-нибудь", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.При этом он отметил, что готов прибыть в Петербург на экономический форум даже пешком. "Если пригласите, я пешком приду, это рядом совсем", - сказал Лукашенко журналистам во Владивостоке.Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В Приамурье он и президент РФ Владимир Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов, провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко прибыл во Владивосток.
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россия
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санкт-петербург
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александр лукашенко, в мире, россия, владивосток, санкт-петербург, белоруссия, восточный экономический форум (вэф), пмэф
12:36 13.04.2022 (обновлено: 12:55 13.04.2022)
 
Лукашенко заявил, что планирует посетить ВЭФ и ПМЭФ

Лукашенко хочет посетить ВЭФ и ПМЭФ, "но человек полагает, а господь располагает"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы посетить мероприятия Восточного экономического и Петербургского международного экономического форумов.
"Я планирую, но человек полагает, а господь располагает. Я хотел бы приехать, побродить со своим старым другом Олегом Николаевичем (Кожемяко - ред.) по окрестностям на лодке какой-нибудь", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом он отметил, что готов прибыть в Петербург на экономический форум даже пешком. "Если пригласите, я пешком приду, это рядом совсем", - сказал Лукашенко журналистам во Владивостоке.
Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В Приамурье он и президент РФ Владимир Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов, провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко прибыл во Владивосток.
Стенд с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 15:37
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран
 
Александр ЛукашенкоВ миреРоссияВладивостокСанкт-ПетербургБелоруссияВосточный экономический форум (ВЭФ)ПМЭФ
 
 
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