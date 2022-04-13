https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783312900.html
На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин
На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин - РИА Новости, 13.04.2022
На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин
На перестройку российской экономики при нынешнем масштабе санкций потребуется примерно два года, заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:51
2022-04-13T13:51
2022-04-13T14:49
экономика
алексей кудрин
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На перестройку российской экономики при нынешнем масштабе санкций потребуется примерно два года, заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин."Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше", — сказал он журналистам в Совете Федерации.В свою очередь, процесс импортозамещения большого количества товаров, разработки технологий и строительства новых предприятий, как считает Кудрин, займет гораздо больше времени.При этом он подчеркнул, что о полном замещении импорта речи не идет."Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно будем иметь контакты с другими юрисдикциями", — добавил чиновник.Кудрин напомнил, что для России открыты многие рынки, в том числе, высокотехнологичные.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, алексей кудрин, совет федерации рф
13:51 13.04.2022 (обновлено: 14:49 13.04.2022)
На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин
Глава Счетной палаты Кудрин: на перестройку экономики потребуется порядка двух лет
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На перестройку российской экономики при нынешнем масштабе санкций потребуется примерно два года, заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин.
"Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше", — сказал он журналистам в Совете Федерации
.
В свою очередь, процесс импортозамещения большого количества товаров, разработки технологий и строительства новых предприятий, как считает Кудрин, займет гораздо больше времени.
При этом он подчеркнул, что о полном замещении импорта речи не идет.
"Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно будем иметь контакты с другими юрисдикциями", — добавил чиновник.
Кудрин напомнил, что для России открыты многие рынки, в том числе, высокотехнологичные.