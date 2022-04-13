https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783312900.html

На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин

На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин - РИА Новости, 13.04.2022

На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин

На перестройку российской экономики при нынешнем масштабе санкций потребуется примерно два года, заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:51

2022-04-13T13:51

2022-04-13T14:49

экономика

алексей кудрин

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568135423_0:54:2390:1398_1920x0_80_0_0_6f81085b9abab4265e7a48cee48bc524.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На перестройку российской экономики при нынешнем масштабе санкций потребуется примерно два года, заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин."Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше", — сказал он журналистам в Совете Федерации.В свою очередь, процесс импортозамещения большого количества товаров, разработки технологий и строительства новых предприятий, как считает Кудрин, займет гораздо больше времени.При этом он подчеркнул, что о полном замещении импорта речи не идет."Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно будем иметь контакты с другими юрисдикциями", — добавил чиновник.Кудрин напомнил, что для России открыты многие рынки, в том числе, высокотехнологичные.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/tsb-1778851557.html

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783167871.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алексей кудрин, совет федерации рф