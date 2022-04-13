https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783274651.html

Белоусов рассказал о параметрах расходов на поддержку экономики

Белоусов рассказал о параметрах расходов на поддержку экономики - РИА Новости, 13.04.2022

Белоусов рассказал о параметрах расходов на поддержку экономики

Правительство определило уровень поддержки экономики России через льготные кредиты без увеличения давления на инфляцию в 7-8 триллионов рублей, заявил первый... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:38

2022-04-13T11:38

2022-04-13T12:07

экономика

совет федерации рф

андрей белоусов

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство определило уровень поддержки экономики России через льготные кредиты без увеличения давления на инфляцию в 7-8 триллионов рублей, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."У нас есть определенные макроэкономические лимиты, в которых мы работаем, мы, могу вам сразу сказать, примерно нащупали сейчас те ограничения, в которых мы можем работать без повышения нагрузки на инфляцию, это, если суммарно говорить о кредитах, о кредитовании экономики по всем каналам, - это где-то примерно в районе 7-8 триллионов рублей", - сказал Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации в среду.По его словам, сейчас с учетом ипотеки, льготного кредитования системообразующих компаний и предприятий малого и среднего бизнеса "эти лимиты почти выбрали". Он отметил, что для поддержки других групп предприятий нужно предложить другие механизмы.

https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783270742.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, совет федерации рф, андрей белоусов