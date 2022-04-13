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Белоусов рассказал о параметрах расходов на поддержку экономики - РИА Новости, 13.04.2022
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Белоусов рассказал о параметрах расходов на поддержку экономики
Белоусов рассказал о параметрах расходов на поддержку экономики - РИА Новости, 13.04.2022
Белоусов рассказал о параметрах расходов на поддержку экономики
Правительство определило уровень поддержки экономики России через льготные кредиты без увеличения давления на инфляцию в 7-8 триллионов рублей, заявил первый... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:38
2022-04-13T12:07
экономика
совет федерации рф
андрей белоусов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство определило уровень поддержки экономики России через льготные кредиты без увеличения давления на инфляцию в 7-8 триллионов рублей, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."У нас есть определенные макроэкономические лимиты, в которых мы работаем, мы, могу вам сразу сказать, примерно нащупали сейчас те ограничения, в которых мы можем работать без повышения нагрузки на инфляцию, это, если суммарно говорить о кредитах, о кредитовании экономики по всем каналам, - это где-то примерно в районе 7-8 триллионов рублей", - сказал Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации в среду.По его словам, сейчас с учетом ипотеки, льготного кредитования системообразующих компаний и предприятий малого и среднего бизнеса "эти лимиты почти выбрали". Он отметил, что для поддержки других групп предприятий нужно предложить другие механизмы.
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экономика, совет федерации рф, андрей белоусов
11:38 13.04.2022 (обновлено: 12:07 13.04.2022)
 
Белоусов рассказал о параметрах расходов на поддержку экономики

Вице-премьер Белоусов: на поддержку экономики нужно семь — восемь триллионов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство определило уровень поддержки экономики России через льготные кредиты без увеличения давления на инфляцию в 7-8 триллионов рублей, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"У нас есть определенные макроэкономические лимиты, в которых мы работаем, мы, могу вам сразу сказать, примерно нащупали сейчас те ограничения, в которых мы можем работать без повышения нагрузки на инфляцию, это, если суммарно говорить о кредитах, о кредитовании экономики по всем каналам, - это где-то примерно в районе 7-8 триллионов рублей", - сказал Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации в среду.
По его словам, сейчас с учетом ипотеки, льготного кредитования системообразующих компаний и предприятий малого и среднего бизнеса "эти лимиты почти выбрали". Он отметил, что для поддержки других групп предприятий нужно предложить другие механизмы.
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