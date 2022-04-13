https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783270742.html

Белоусов заявил о просадке российской экономики

Белоусов заявил о просадке российской экономики - РИА Новости, 13.04.2022

Белоусов заявил о просадке российской экономики

"Просадка" российской экономики из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности уже началась, хотя пока почти не затронула рынок труда, заявил первый... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:20

2022-04-13T11:20

2022-04-13T20:53

андрей белоусов

экономика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. "Просадка" российской экономики из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности уже началась, хотя пока почти не затронула рынок труда, заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов."Один из главных на сегодня рисков — "просадка" экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда", — сообщил он, выступая в Совете Федерации.Белоусов также отметил, что из-за международных санкций транспортная система страны оказалась под двойным ударом: жесткой дискриминации подверглись все международные перевозки, а также резко произошла переориентация потоков грузов с северо-западного и южного направлений на восточное.

https://ria.ru/20220413/korzina-1783264549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей белоусов, экономика, россия, совет федерации рф