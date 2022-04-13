11:20 13.04.2022 (обновлено: 20:53 13.04.2022)
Белоусов заявил о просадке российской экономики
Первый вице-премьер Белоусов назвал просадку экономики России одним из главных рисков
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. "Просадка" российской экономики из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности уже началась, хотя пока почти не затронула рынок труда, заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.
"Один из главных на сегодня рисков — "просадка" экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда", — сообщил он, выступая в Совете Федерации.
Белоусов также отметил, что из-за международных санкций транспортная система страны оказалась под двойным ударом: жесткой дискриминации подверглись все международные перевозки, а также резко произошла переориентация потоков грузов с северо-западного и южного направлений на восточное.