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Совфед одобрил закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж - РИА Новости, 13.04.2022
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Совфед одобрил закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж
Совфед одобрил закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж - РИА Новости, 13.04.2022
Совфед одобрил закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж
Сенаторы одобрили закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:36
2022-04-13T15:36
экономика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.Закон должен вступить со дня официального опубликования, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет действовать через 10 дней после этого. При этом российским эмитентам дается пять рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок, и еще столько же, чтобы сообщить об этом в ЦБ РФ, приложив подтверждающие документы. Все решения, связанные с прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных биржах, будет принимать руководитель компании, одобрения совета директоров или собрания акционеров не потребуется.Держатели расписок получат возможность конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке. С момента вступления нормы в силу акции, права на которые удостоверены выпущенными расписками, перестанут предоставлять право голоса, а выплата дивидендов по ним будет приостановлена до их конвертации в акции в России.Депозитарные расписки давали возможность российским компаниям и банкам привлекать иностранные инвестиции напрямую на иностранных биржах. Однако сейчас российский финансовый рынок достаточно развит и потребность в таком инструменте отпала, учитывая, что расписки могут стимулировать переток российских ценных бумаг на зарубежные рынки и приводить к "двойственности котировок" на ценные бумаги компании, пояснял ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Поэтому закон предусматривает прекращение обращения депозитарных расписок на акции российских компаний и банков за рубежом, чтобы перенаправить их на фондовый рынок России.Одновременно кабмин РФ будет вправе после вступления закона в силу установить порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения за рубежом ранее выпущенных депозитарных расписок. А российские эмитенты смогут обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и направить документы в Минфин "с указанием веских оснований, обосновывающих необходимость продолжения обращения депозитарных расписок за рубежом", поясняли в Минэкономразвития.
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экономика, россия, совет федерации рф
15:36 13.04.2022
 
Совфед одобрил закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж

Совет Федерации одобрил закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.
Закон должен вступить со дня официального опубликования, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет действовать через 10 дней после этого. При этом российским эмитентам дается пять рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок, и еще столько же, чтобы сообщить об этом в ЦБ РФ, приложив подтверждающие документы. Все решения, связанные с прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных биржах, будет принимать руководитель компании, одобрения совета директоров или собрания акционеров не потребуется.
Держатели расписок получат возможность конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке. С момента вступления нормы в силу акции, права на которые удостоверены выпущенными расписками, перестанут предоставлять право голоса, а выплата дивидендов по ним будет приостановлена до их конвертации в акции в России.
Депозитарные расписки давали возможность российским компаниям и банкам привлекать иностранные инвестиции напрямую на иностранных биржах. Однако сейчас российский финансовый рынок достаточно развит и потребность в таком инструменте отпала, учитывая, что расписки могут стимулировать переток российских ценных бумаг на зарубежные рынки и приводить к "двойственности котировок" на ценные бумаги компании, пояснял ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Стенд Сбера на выставочной экспозиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 09:56
Сбербанк предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции
Поэтому закон предусматривает прекращение обращения депозитарных расписок на акции российских компаний и банков за рубежом, чтобы перенаправить их на фондовый рынок России.
Одновременно кабмин РФ будет вправе после вступления закона в силу установить порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения за рубежом ранее выпущенных депозитарных расписок. А российские эмитенты смогут обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и направить документы в Минфин "с указанием веских оснований, обосновывающих необходимость продолжения обращения депозитарных расписок за рубежом", поясняли в Минэкономразвития.
 
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