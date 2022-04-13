https://ria.ru/20220413/delisting-1783340407.html

Совфед одобрил закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж

Совфед одобрил закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж - РИА Новости, 13.04.2022

Совфед одобрил закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж

Сенаторы одобрили закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:36

2022-04-13T15:36

2022-04-13T15:36

экономика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.Закон должен вступить со дня официального опубликования, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет действовать через 10 дней после этого. При этом российским эмитентам дается пять рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок, и еще столько же, чтобы сообщить об этом в ЦБ РФ, приложив подтверждающие документы. Все решения, связанные с прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных биржах, будет принимать руководитель компании, одобрения совета директоров или собрания акционеров не потребуется.Держатели расписок получат возможность конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке. С момента вступления нормы в силу акции, права на которые удостоверены выпущенными расписками, перестанут предоставлять право голоса, а выплата дивидендов по ним будет приостановлена до их конвертации в акции в России.Депозитарные расписки давали возможность российским компаниям и банкам привлекать иностранные инвестиции напрямую на иностранных биржах. Однако сейчас российский финансовый рынок достаточно развит и потребность в таком инструменте отпала, учитывая, что расписки могут стимулировать переток российских ценных бумаг на зарубежные рынки и приводить к "двойственности котировок" на ценные бумаги компании, пояснял ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Поэтому закон предусматривает прекращение обращения депозитарных расписок на акции российских компаний и банков за рубежом, чтобы перенаправить их на фондовый рынок России.Одновременно кабмин РФ будет вправе после вступления закона в силу установить порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения за рубежом ранее выпущенных депозитарных расписок. А российские эмитенты смогут обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и направить документы в Минфин "с указанием веских оснований, обосновывающих необходимость продолжения обращения депозитарных расписок за рубежом", поясняли в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20220413/sberbank-1783255091.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, совет федерации рф