https://ria.ru/20220413/charter-1783343910.html

Тюмень примет первый чартер с туристами весенне-летнего сезона 29 апреля

Тюмень примет первый чартер с туристами весенне-летнего сезона 29 апреля - РИА Новости, 13.04.2022

Тюмень примет первый чартер с туристами весенне-летнего сезона 29 апреля

Чартер Москва-Тюмень под названием "Врата Сибири" запускает туроператор FUN&SUN (бывший TUI Россия), первый полет по маршруту запланирован на 29 апреля, сообщил РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:44

2022-04-13T15:44

2022-04-13T15:44

тюменская область

александр моор

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новости - туризм

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ТЮМЕНЬ, 13 апр – РИА Новости. Чартер Москва-Тюмень под названием "Врата Сибири" запускает туроператор FUN&SUN (бывший TUI Россия), первый полет по маршруту запланирован на 29 апреля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Чартерная программа в Тюменскую область запускается при поддержке Ростуризма совместно с туроператором FUN&SUN.Губернатор сообщил, что первые чартеры с компанией FUN&SUN в регион были организованы в прошлом году и показали большой интерес со стороны жителей центральной России к отдыху в Тюменской области, в том числе на термальных курортах региона. "Программа чартеров запущена осенью и зимой 2021-2022 года, состоялось девять рейсов при загрузке больше 85%. Я уверен, что с FUN&SUN у нас большие перспективы для взаимного сотрудничества", - подчеркнул Александр Моор.Председатель Совета директоров FUN&SUN Тарас Демура, в свою очередь, отметил большую активность и эффективность Тюменской области в продвижении своих предложений на туристический рынок России. "Думаю, что в течение года-двух-трех Тюмень станет новой жемчужиной... Пока летаем только из Москвы, но сейчас прорабатываем возможность постановки чартеров из Санкт-Петербурга с прилетом либо в Тюмень, либо в Тобольск", - сообщил Тарас Демура.По итогам 2021 года турпоток в Тюменскую область составил порядка 3,31 миллиона человек. Это больше, чем в допандемийном 2019 году, отмечают в региональном правительстве.

https://ria.ru/20210924/aeroport-1751700080.html

https://ria.ru/20201109/turizm-1583812276.html

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Алёна Пава

александр моор, тюменская область, тюмень, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм