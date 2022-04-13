Рейтинг@Mail.ru
Тюмень примет первый чартер с туристами весенне-летнего сезона 29 апреля - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220413/charter-1783343910.html
Тюмень примет первый чартер с туристами весенне-летнего сезона 29 апреля
Тюмень примет первый чартер с туристами весенне-летнего сезона 29 апреля - РИА Новости, 13.04.2022
Тюмень примет первый чартер с туристами весенне-летнего сезона 29 апреля
Чартер Москва-Тюмень под названием "Врата Сибири" запускает туроператор FUN&SUN (бывший TUI Россия), первый полет по маршруту запланирован на 29 апреля, сообщил РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:44
2022-04-13T15:44
тюменская область
александр моор
тюменская область
тюмень
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153349/92/1533499261_0:35:2000:1160_1920x0_80_0_0_cedd581670aa4efe568b1a7d119e80b0.jpg
ТЮМЕНЬ, 13 апр – РИА Новости. Чартер Москва-Тюмень под названием "Врата Сибири" запускает туроператор FUN&amp;SUN (бывший TUI Россия), первый полет по маршруту запланирован на 29 апреля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Чартерная программа в Тюменскую область запускается при поддержке Ростуризма совместно с туроператором FUN&amp;SUN.Губернатор сообщил, что первые чартеры с компанией FUN&amp;SUN в регион были организованы в прошлом году и показали большой интерес со стороны жителей центральной России к отдыху в Тюменской области, в том числе на термальных курортах региона. "Программа чартеров запущена осенью и зимой 2021-2022 года, состоялось девять рейсов при загрузке больше 85%. Я уверен, что с FUN&amp;SUN у нас большие перспективы для взаимного сотрудничества", - подчеркнул Александр Моор.Председатель Совета директоров FUN&amp;SUN Тарас Демура, в свою очередь, отметил большую активность и эффективность Тюменской области в продвижении своих предложений на туристический рынок России. "Думаю, что в течение года-двух-трех Тюмень станет новой жемчужиной... Пока летаем только из Москвы, но сейчас прорабатываем возможность постановки чартеров из Санкт-Петербурга с прилетом либо в Тюмень, либо в Тобольск", - сообщил Тарас Демура.По итогам 2021 года турпоток в Тюменскую область составил порядка 3,31 миллиона человек. Это больше, чем в допандемийном 2019 году, отмечают в региональном правительстве.
https://ria.ru/20210924/aeroport-1751700080.html
https://ria.ru/20201109/turizm-1583812276.html
тюменская область
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153349/92/1533499261_204:0:1796:1194_1920x0_80_0_0_fcb955f4fd8bacbfd238e0f576b6b312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область, тюмень, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм
15:44 13.04.2022
 

Тюмень примет первый чартер с туристами весенне-летнего сезона 29 апреля

© Depositphotos / feanaroПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Depositphotos / feanaro
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 13 апр – РИА Новости. Чартер Москва-Тюмень под названием "Врата Сибири" запускает туроператор FUN&SUN (бывший TUI Россия), первый полет по маршруту запланирован на 29 апреля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Чартерная программа в Тюменскую область запускается при поддержке Ростуризма совместно с туроператором FUN&SUN.
Глава администрации Тюмени Александр Моор - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября 2021, 19:19Тюменская область
Моор: аэропорт в Тобольске - новый драйвер развития региона
"Тюменская область во многом для туристов является регионом-открытием. Для всех туристов, кто к нам приезжает, реальность всегда превосходит ожидания. Тюмень - это комфортная городская среда, вкусная разнообразная сибирская кухня, хорошие дороги, хорошая отельная база и богатое историческое наследие, ну и самое главное - это наше огромное подземное термальное море, которое выходит на поверхность в виде современных, на самый разный вкус и кошелёк, термальных курортов", - прокомментировал запуск чартерных рейсов Александр Моор.
Губернатор сообщил, что первые чартеры с компанией FUN&SUN в регион были организованы в прошлом году и показали большой интерес со стороны жителей центральной России к отдыху в Тюменской области, в том числе на термальных курортах региона. "Программа чартеров запущена осенью и зимой 2021-2022 года, состоялось девять рейсов при загрузке больше 85%. Я уверен, что с FUN&SUN у нас большие перспективы для взаимного сотрудничества", - подчеркнул Александр Моор.
Председатель Совета директоров FUN&SUN Тарас Демура, в свою очередь, отметил большую активность и эффективность Тюменской области в продвижении своих предложений на туристический рынок России. "Думаю, что в течение года-двух-трех Тюмень станет новой жемчужиной... Пока летаем только из Москвы, но сейчас прорабатываем возможность постановки чартеров из Санкт-Петербурга с прилетом либо в Тюмень, либо в Тобольск", - сообщил Тарас Демура.
По итогам 2021 года турпоток в Тюменскую область составил порядка 3,31 миллиона человек. Это больше, чем в допандемийном 2019 году, отмечают в региональном правительстве.
Термальные источники в лечебнице Горячий пляж на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября 2020, 19:05Тюменская область
Пантелеев: Тюменская область намерена стать термальной столицей России
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьТюменьРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала