Тюмень примет первый чартер с туристами весенне-летнего сезона 29 апреля
ТЮМЕНЬ, 13 апр – РИА Новости. Чартер Москва-Тюмень под названием "Врата Сибири" запускает туроператор FUN&SUN (бывший TUI Россия), первый полет по маршруту запланирован на 29 апреля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Чартерная программа в Тюменскую область запускается при поддержке Ростуризма совместно с туроператором FUN&SUN.
24 сентября 2021, 19:19Тюменская областьМоор: аэропорт в Тобольске - новый драйвер развития региона
"Тюменская область во многом для туристов является регионом-открытием. Для всех туристов, кто к нам приезжает, реальность всегда превосходит ожидания. Тюмень - это комфортная городская среда, вкусная разнообразная сибирская кухня, хорошие дороги, хорошая отельная база и богатое историческое наследие, ну и самое главное - это наше огромное подземное термальное море, которое выходит на поверхность в виде современных, на самый разный вкус и кошелёк, термальных курортов", - прокомментировал запуск чартерных рейсов Александр Моор.
Губернатор сообщил, что первые чартеры с компанией FUN&SUN в регион были организованы в прошлом году и показали большой интерес со стороны жителей центральной России к отдыху в Тюменской области, в том числе на термальных курортах региона. "Программа чартеров запущена осенью и зимой 2021-2022 года, состоялось девять рейсов при загрузке больше 85%. Я уверен, что с FUN&SUN у нас большие перспективы для взаимного сотрудничества", - подчеркнул Александр Моор.
Председатель Совета директоров FUN&SUN Тарас Демура, в свою очередь, отметил большую активность и эффективность Тюменской области в продвижении своих предложений на туристический рынок России. "Думаю, что в течение года-двух-трех Тюмень станет новой жемчужиной... Пока летаем только из Москвы, но сейчас прорабатываем возможность постановки чартеров из Санкт-Петербурга с прилетом либо в Тюмень, либо в Тобольск", - сообщил Тарас Демура.
По итогам 2021 года турпоток в Тюменскую область составил порядка 3,31 миллиона человек. Это больше, чем в допандемийном 2019 году, отмечают в региональном правительстве.