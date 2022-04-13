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Кудрин надеется, что препятствий для возвращения бизнеса не будет
Кудрин надеется, что препятствий для возвращения бизнеса не будет - РИА Новости, 13.04.2022
Кудрин надеется, что препятствий для возвращения бизнеса не будет
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду, что в России не будет принято никаких мер, которые затруднят возвращение иностранного бизнеса. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:17
2022-04-13T14:17
2022-04-13T14:17
экономика
россия
счетная палата рф
алексей кудрин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду, что в России не будет принято никаких мер, которые затруднят возвращение иностранного бизнеса."Я слышал заверения и президента, и правительства, что да, у них будет возможность вернуться. Надеюсь, не будет принято каких-то таких мер, которые затруднят их возвращение", - сказал Кудрин журналистам в Совете Федерации, отвечая на вопрос о возможной судьбе компаний, которые прекратили работу в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, счетная палата рф, алексей кудрин, санкции в отношении россии
Кудрин надеется, что препятствий для возвращения бизнеса не будет
Глава Счетной палаты Кудрин надеется, что препятствий для возвращения бизнеса не будет