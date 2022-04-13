https://ria.ru/20220413/biznes-1783319376.html

Кудрин надеется, что препятствий для возвращения бизнеса не будет

Кудрин надеется, что препятствий для возвращения бизнеса не будет - РИА Новости, 13.04.2022

Кудрин надеется, что препятствий для возвращения бизнеса не будет

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду, что в России не будет принято никаких мер, которые затруднят возвращение иностранного бизнеса. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:17

2022-04-13T14:17

2022-04-13T14:17

экономика

россия

счетная палата рф

алексей кудрин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду, что в России не будет принято никаких мер, которые затруднят возвращение иностранного бизнеса."Я слышал заверения и президента, и правительства, что да, у них будет возможность вернуться. Надеюсь, не будет принято каких-то таких мер, которые затруднят их возвращение", - сказал Кудрин журналистам в Совете Федерации, отвечая на вопрос о возможной судьбе компаний, которые прекратили работу в России.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, счетная палата рф, алексей кудрин, санкции в отношении россии