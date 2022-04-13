15:50 13.04.2022 (обновлено: 16:00 13.04.2022)
В Кремле внимательно наблюдают за деятельностью AUKUS, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: в Кремле внимательно наблюдают за деятельностью AUKUS
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Кремле внимательно наблюдают за деятельностью AUKUS, считают, что подобные альянсы приводят к формированию узких "междусобойчиков", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно за этими процессами наблюдаем, подобные альянсы не являются инклюзивными, и судя по позиционированным целям и задачам, они, конечно, приводят к формированию таких узких междусобойчиков, которые вряд ли могут и должны становиться широкой платформой для обеспечения стабильности и безопасности такого огромного региона", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают информацию о том, что Япония получила приглашение в оборонный альянс АУКУС (AUKUS - США, Великобритания и Австралия) и как вхождение Японии в этот альянс может повлиять на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее японская газета "Санкэй" сообщила, что Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе США, Британии и Австралии AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года. Согласно сведениям издания, государство получило такие приглашения от каждой страны-участника альянса. Страны AUKUS заинтересованы в партнерстве с Японией, так как при разработке гиперзвукового оружия и средств радиоэлектронной борьбы может быть использован высокий технологический потенциал Японии в таких областях, как киберпространство, квантовые технологии, искусственный интеллект и других.
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