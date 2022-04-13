https://ria.ru/20220413/arktika-1783298818.html
В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой
В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой - РИА Новости, 13.04.2022
В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой
В Арктике реализуется более 460 проектов с государственной поддержкой, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:06
2022-04-13T13:06
2022-04-13T13:06
экономика
владимир путин
россия
арктика
юрий трутнев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Арктике реализуется более 460 проектов с государственной поддержкой, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Сегодня в Арктике с государственной поддержкой реализуется более 460 проектов, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, в результате их реализации будет создано 30 тысяч рабочих мест", - сообщил Трутнев на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ, которое проводит президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20220318/arktika-1778797112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия, арктика, юрий трутнев
В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой
Вице-премьер Трутнев: в Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой