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В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой - РИА Новости, 13.04.2022
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В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой
В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой - РИА Новости, 13.04.2022
В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой
В Арктике реализуется более 460 проектов с государственной поддержкой, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:06
2022-04-13T13:06
экономика
владимир путин
россия
арктика
юрий трутнев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Арктике реализуется более 460 проектов с государственной поддержкой, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Сегодня в Арктике с государственной поддержкой реализуется более 460 проектов, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, в результате их реализации будет создано 30 тысяч рабочих мест", - сообщил Трутнев на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ, которое проводит президент Владимир Путин.
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экономика, владимир путин, россия, арктика, юрий трутнев
13:06 13.04.2022
 
В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой

Вице-премьер Трутнев: в Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Арктике реализуется более 460 проектов с государственной поддержкой, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
"Сегодня в Арктике с государственной поддержкой реализуется более 460 проектов, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, в результате их реализации будет создано 30 тысяч рабочих мест", - сообщил Трутнев на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ, которое проводит президент Владимир Путин.
Рейд пограничного управления ФСБ России по поиску браконьеров в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 10:57
Минвостокразвития подготовит меры для расширения базы судоремонта в Арктике
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияАрктикаЮрий Трутнев
 
 
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