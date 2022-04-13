https://ria.ru/20220413/arktika-1783298818.html

В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой

В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой - РИА Новости, 13.04.2022

В Арктике реализуются более 460 проектов с господдержкой

В Арктике реализуется более 460 проектов с государственной поддержкой, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:06

2022-04-13T13:06

2022-04-13T13:06

экономика

владимир путин

россия

арктика

юрий трутнев

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Арктике реализуется более 460 проектов с государственной поддержкой, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Сегодня в Арктике с государственной поддержкой реализуется более 460 проектов, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей, в результате их реализации будет создано 30 тысяч рабочих мест", - сообщил Трутнев на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ, которое проводит президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20220318/arktika-1778797112.html

россия

арктика

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Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, арктика, юрий трутнев