https://ria.ru/20220413/arest-1783333285.html

Петербурженку арестовали за стикеры с фейками о Вооруженных силах

Петербурженку арестовали за стикеры с фейками о Вооруженных силах - РИА Новости, 13.04.2022

Петербурженку арестовали за стикеры с фейками о Вооруженных силах

Василеостровский районный суд заключил под стражу жительницу Петербурга, которая расклеивала в магазине вместо ценников стикеры с антивоенными лозунгами и... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:16

2022-04-13T15:16

2022-04-13T15:16

происшествия

владимир путин

васильевский остров

россия

украина

вооруженные силы рф

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Василеостровский районный суд заключил под стражу жительницу Петербурга, которая расклеивала в магазине вместо ценников стикеры с антивоенными лозунгами и ложной информацией о ВС РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Василеостровский районный суд избрал меру пресечения в виде заключение под стражу в отношении Александры Скочиленко. Срок меры - 31.05.2022", - говорится в релизе.Как полагает следствие, 31 марта в магазине на Васильевском острове Скочиленко "по мотивам политической вражды к России поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ".Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира". Максимальная санкция - лишение свободы до десяти лет.В качестве аргументов в пользу ареста следствие сослалось на то, что по месту регистрации женщина не живет, ранее привлекалась к административной ответственности, "препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу".Виновной она себя не признает, следует из релиза.Помимо уголовной статьи, в России на фоне спецоперации статья о дискредитации ВС РФ была внесена в Кодекс об административных правонарушениях. Максимальное наказание для частных лиц по ней - штраф в 100 тысяч рублей. Она уже активно применяется в российских регионах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/feyki-1782974604.html

https://ria.ru/20220412/uchitelnitsa-1783208242.html

васильевский остров

россия

украина

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимир путин, васильевский остров, россия, украина, вооруженные силы рф, санкт-петербург