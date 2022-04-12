https://ria.ru/20220412/zavod-1783201981.html

Новый завод световых приборов открыли в Саранске

Новый завод световых приборов открыли в Саранске - РИА Новости, 12.04.2022

Новый завод световых приборов открыли в Саранске

Новую производственную площадку завода световых приборов открыли в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:23

2022-04-12T20:23

2022-04-12T20:23

экономика

технологии

артем здунов

саранск

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Новую производственную площадку завода световых приборов открыли в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Новая производственная площадка появилась в корпусах бывшего светотехнического гиганта "Лисма"."Сейчас на 10 тысячах квадратных метров площадей, отделанных и оснащенных самым современным оборудованием, располагается новая производственная линия, трудится около сотни высококвалифицированных специалистов. При полном запуске всех программ работу предприятия будут обеспечивать около 200 человек", - говорится в сообщении.В 2021 году в развитие предприятия было вложено около 162 миллионов рублей. Как импортозамещающее производство завод световых приборов в 2021 году получил субсидию из федерального бюджета в сумме 17,3 миллиона рублей. Закуплено новое оборудование, в том числе несколько автоматических линий и установок."Предприятие выпускает более 300 изделий – это светодиодные, люминесцентные светильники для административного и промышленного уличного назначения, а также комплектующие для светильников. Все это позволит полностью обеспечивать производство комплектующих и сборку светильников на производственной площадке в Саранске. Максимальная производственная мощность завода при этом увеличится в два раза и составит порядка 200 тысяч светильников в месяц", - отмечается в сообщении.Глава Мордовии Артем Здунов, обращаясь к сотрудникам предприятия, отметил, что Саранск еще с советских времен был столицей света. "Нам придется потрудиться, но мы вернем этот титул в республику. Завод получил федеральную субсидию и очень многое сделал в короткие сроки. Также вы на правильном пути в решении наиболее важной задачи сегодняшнего дня – обеспечении экономической безопасности страны, работе по импортозамещению. В этом будем предприятие всячески поддерживать", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Подчеркивается, что в освоении производства импортозамещающих изделий у завода световых приборов большой опыт. Основная масса комплектующих и изделий предприятия включены в план мероприятий по импортозамещению в отрасли радиоэлектронной промышленности России. Уже сейчас предприятие обеспечивает производство комплектующих и световых приборов взамен товаров европейского производства. В дальнейшем завод планирует поставлять комплектующие ряду предприятий России, отрезанным от поставок из недружественных стран.

https://ria.ru/20220412/zavod-1783082786.html

https://ria.ru/20220322/rasshirenie-1779476195.html

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, артем здунов, саранск, россия