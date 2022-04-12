Рейтинг@Mail.ru
Новый завод световых приборов открыли в Саранске - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20220412/zavod-1783201981.html
Новый завод световых приборов открыли в Саранске
Новый завод световых приборов открыли в Саранске - РИА Новости, 12.04.2022
Новый завод световых приборов открыли в Саранске
Новую производственную площадку завода световых приборов открыли в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:23
2022-04-12T20:23
экономика
технологии
артем здунов
саранск
россия
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729203649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5108cf4f0481270ce5a1bea3c362b32b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Новую производственную площадку завода световых приборов открыли в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Новая производственная площадка появилась в корпусах бывшего светотехнического гиганта "Лисма"."Сейчас на 10 тысячах квадратных метров площадей, отделанных и оснащенных самым современным оборудованием, располагается новая производственная линия, трудится около сотни высококвалифицированных специалистов. При полном запуске всех программ работу предприятия будут обеспечивать около 200 человек", - говорится в сообщении.В 2021 году в развитие предприятия было вложено около 162 миллионов рублей. Как импортозамещающее производство завод световых приборов в 2021 году получил субсидию из федерального бюджета в сумме 17,3 миллиона рублей. Закуплено новое оборудование, в том числе несколько автоматических линий и установок."Предприятие выпускает более 300 изделий – это светодиодные, люминесцентные светильники для административного и промышленного уличного назначения, а также комплектующие для светильников. Все это позволит полностью обеспечивать производство комплектующих и сборку светильников на производственной площадке в Саранске. Максимальная производственная мощность завода при этом увеличится в два раза и составит порядка 200 тысяч светильников в месяц", - отмечается в сообщении.Глава Мордовии Артем Здунов, обращаясь к сотрудникам предприятия, отметил, что Саранск еще с советских времен был столицей света. "Нам придется потрудиться, но мы вернем этот титул в республику. Завод получил федеральную субсидию и очень многое сделал в короткие сроки. Также вы на правильном пути в решении наиболее важной задачи сегодняшнего дня – обеспечении экономической безопасности страны, работе по импортозамещению. В этом будем предприятие всячески поддерживать", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Подчеркивается, что в освоении производства импортозамещающих изделий у завода световых приборов большой опыт. Основная масса комплектующих и изделий предприятия включены в план мероприятий по импортозамещению в отрасли радиоэлектронной промышленности России. Уже сейчас предприятие обеспечивает производство комплектующих и световых приборов взамен товаров европейского производства. В дальнейшем завод планирует поставлять комплектующие ряду предприятий России, отрезанным от поставок из недружественных стран.
https://ria.ru/20220412/zavod-1783082786.html
https://ria.ru/20220322/rasshirenie-1779476195.html
саранск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729203649_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86e214b9cc0c4a2df6ddf5344019a637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, артем здунов, саранск, россия
20:23 12.04.2022
 

Новый завод световых приборов открыли в Саранске

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Новую производственную площадку завода световых приборов открыли в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Новая производственная площадка появилась в корпусах бывшего светотехнического гиганта "Лисма".
"Сейчас на 10 тысячах квадратных метров площадей, отделанных и оснащенных самым современным оборудованием, располагается новая производственная линия, трудится около сотни высококвалифицированных специалистов. При полном запуске всех программ работу предприятия будут обеспечивать около 200 человек", - говорится в сообщении.
В 2021 году в развитие предприятия было вложено около 162 миллионов рублей. Как импортозамещающее производство завод световых приборов в 2021 году получил субсидию из федерального бюджета в сумме 17,3 миллиона рублей. Закуплено новое оборудование, в том числе несколько автоматических линий и установок.
Саранск - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 12:46Республика Мордовия
Саранский приборостроительный завод стал значимым звеном импортозамещения
"Предприятие выпускает более 300 изделий – это светодиодные, люминесцентные светильники для административного и промышленного уличного назначения, а также комплектующие для светильников. Все это позволит полностью обеспечивать производство комплектующих и сборку светильников на производственной площадке в Саранске. Максимальная производственная мощность завода при этом увеличится в два раза и составит порядка 200 тысяч светильников в месяц", - отмечается в сообщении.
Глава Мордовии Артем Здунов, обращаясь к сотрудникам предприятия, отметил, что Саранск еще с советских времен был столицей света. "Нам придется потрудиться, но мы вернем этот титул в республику. Завод получил федеральную субсидию и очень многое сделал в короткие сроки. Также вы на правильном пути в решении наиболее важной задачи сегодняшнего дня – обеспечении экономической безопасности страны, работе по импортозамещению. В этом будем предприятие всячески поддерживать", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Подчеркивается, что в освоении производства импортозамещающих изделий у завода световых приборов большой опыт. Основная масса комплектующих и изделий предприятия включены в план мероприятий по импортозамещению в отрасли радиоэлектронной промышленности России. Уже сейчас предприятие обеспечивает производство комплектующих и световых приборов взамен товаров европейского производства. В дальнейшем завод планирует поставлять комплектующие ряду предприятий России, отрезанным от поставок из недружественных стран.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 16:24Республика Мордовия
Оптоволоконный завод в Мордовии готовится к расширению
 
Республика МордовияЭкономикаТехнологииАртем ЗдуновСаранскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала