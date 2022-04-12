https://ria.ru/20220412/zavod-1783082786.html

Саранский приборостроительный завод стал значимым звеном импортозамещения

Саранский приборостроительный завод стал значимым звеном импортозамещения - РИА Новости, 12.04.2022

Саранский приборостроительный завод стал значимым звеном импортозамещения

Саранский приборостроительный завод стал значимым звеном импортозамещения для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации из-за прекращения или задержки... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:46

2022-04-12T12:46

2022-04-12T12:46

республика мордовия

экономика

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Саранский приборостроительный завод стал значимым звеном импортозамещения для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации из-за прекращения или задержки поставок зарубежных комплектующих, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Глава Мордовии Артём Здунов посетил Саранский приборостроительный завод, который специализируется на изготовлении сильфонов (гофрированных оболочек) и приборов для транспортного машиностроения, коммунального хозяйства, судостроения, нефтегазовой, металлургической, космической отраслей промышленности."Сегодня наша основная задача – импортозамещение. В условиях, когда на российские предприятия прекращена поставка довольно широкой номенклатуры продукции, мы налаживаем собственное производство комплектующих для предприятий нефтегазовой, железнодорожной, химической и многих других отраслей промышленности", - цитирует пресс-служба слова генерального директора АО "Саранский приборостроительный завод" Игоря Егорова.Отмечается, что при выборе спектра производимых комплектующих предприятие руководствуется возможностью заместить зарубежные аналоги продукцией приборостроительного завода. "Сейчас очень важно поддержать производство здесь и на других предприятиях региона через федеральную господдержку и республиканский фонд развития промышленности. Мы уже это делаем и продолжим в дальнейшем", - заявил глава Мордовии.Он подчеркнул, что в республике сформирован перечень предприятий, которые могут оказаться в зоне риска, им будет оказываться приоритетная поддержка. "Это не обязательно финансовая помощь, крайне важен вопрос своевременных поставок. Приборостроительный завод – значимое звено в цепи импортозамещения: его продукция сможет помочь тем предприятиям, которые оказались в сложной ситуации из-за прекращения или задержки поставок зарубежных комплектующих", - подытожил Здунов.

https://ria.ru/20220330/mordoviya-1780945870.html

https://ria.ru/20220322/rasshirenie-1779476195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, артем здунов, республика мордовия