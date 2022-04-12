https://ria.ru/20220412/vysypaniya-1783016775.html
Дерматовенеролог рассказала, почему нельзя ложиться спать неумытым
Дерматовенеролог рассказала, почему нельзя ложиться спать неумытым - РИА Новости, 12.04.2022
Дерматовенеролог рассказала, почему нельзя ложиться спать неумытым
Смывать макияж и умывать лицо перед сном обязательно, потому что от неправильного, недостаточного ухода на коже могут появиться высыпания, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T03:23
2022-04-12T03:23
2022-04-12T03:23
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Смывать макияж и умывать лицо перед сном обязательно, потому что от неправильного, недостаточного ухода на коже могут появиться высыпания, сообщила РИА Новости врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева.Врач отметила, что достаточно часто в практике встречаются высыпания, например, акне, которые появляются из-за того, что человек забывает умыться перед сном либо делает это не очень тщательно. При этом она уточнила, что высыпания на лице могут появляться по массе других причин: начиная от неправильного ухода, неправильного образа жизни и заканчивая гормональными генетическими проблемами. Определить природу высыпаний и избавиться от них поможет только врач, подбирать самому себе уход нельзя.По словам Колчевой, если человек пользуется мицеллярной водой, то стоит помнить, что большинство современных средств требуют нейтрализации в виде лосьона или умывания водой. "Своим пациентам я рекомендую мицеллярной водой смывать водостойкой макияж, а после этого умываться и протирать лицо лосьоном или тоником", — уточнила она."В течение дня никак дополнительно не нужно ухаживать за кожей, за исключением тех случаев, когда мы говорим именно о заболеваниях, например, об акне", — рассказала собеседница агентства.Она сообщила, что некоторые люди в жаркое время года предпочитают освежать лицо термальной водой. "Термальная вода обогащена различными микроэлементами, получаемыми из гидротермальных источников, и от того, какая используется вода, такова и должна быть частота ее применения. Не промакивать после использования можно только изотоническую воду, а остальные типы лучше промакивать из-за содержания солей, которые могут вытягивать влагу из кожи. Термальную воду лучше смешивать с кремами, а так просто летом в жару прыскать на кожу не нужно", — добавила Колчева.
https://ria.ru/20220101/akne-1766354033.html
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общество, здоровье, москва, россия, полина колчева
Дерматовенеролог рассказала, почему нельзя ложиться спать неумытым
Дерматовенеролог Колчева рассказала, почему нельзя ложиться спать неумытым или с макияжем
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Смывать макияж и умывать лицо перед сном обязательно, потому что от неправильного, недостаточного ухода на коже могут появиться высыпания, сообщила РИА Новости врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева.
"Перед сном обязательно нужно смывать макияж и умываться, а после умывания наносить легкий крем, так как в ночное время в коже происходят разные биохимические процессы, ночью кожа должна дышать и отдыхать. Однако стоит помнить, что и слишком частый уход кожа тоже не прощает, потому что она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания, помогает поддерживать пребиоту кожи в нормальном состоянии, регулирует pH. Поэтому чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной, а это большая проблема для врачей-дерматологов и косметологов", — рассказала Колчева.
Врач отметила, что достаточно часто в практике встречаются высыпания, например, акне, которые появляются из-за того, что человек забывает умыться перед сном либо делает это не очень тщательно. При этом она уточнила, что высыпания на лице могут появляться по массе других причин: начиная от неправильного ухода, неправильного образа жизни и заканчивая гормональными генетическими проблемами. Определить природу высыпаний и избавиться от них поможет только врач, подбирать самому себе уход нельзя.
По словам Колчевой, если человек пользуется мицеллярной водой, то стоит помнить, что большинство современных средств требуют нейтрализации в виде лосьона или умывания водой. "Своим пациентам я рекомендую мицеллярной водой смывать водостойкой макияж, а после этого умываться и протирать лицо лосьоном или тоником", — уточнила она.
"В течение дня никак дополнительно не нужно ухаживать за кожей, за исключением тех случаев, когда мы говорим именно о заболеваниях, например, об акне", — рассказала собеседница агентства.
Она сообщила, что некоторые люди в жаркое время года предпочитают освежать лицо термальной водой. "Термальная вода обогащена различными микроэлементами, получаемыми из гидротермальных источников, и от того, какая используется вода, такова и должна быть частота ее применения. Не промакивать после использования можно только изотоническую воду, а остальные типы лучше промакивать из-за содержания солей, которые могут вытягивать влагу из кожи. Термальную воду лучше смешивать с кремами, а так просто летом в жару прыскать на кожу не нужно", — добавила Колчева.