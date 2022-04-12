https://ria.ru/20220412/vybory-1783051063.html
Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов
Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов - РИА Новости, 12.04.2022
Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов
Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что будет голосовать за действующего французского лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:07
2022-04-12T11:07
2022-04-12T11:16
в мире
выборы президента франции — 2022
франция
эммануэль макрон
николя саркози
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что будет голосовать за действующего французского лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы президента франции — 2022, франция, эммануэль макрон, николя саркози
11:07 12.04.2022 (обновлено: 11:16 12.04.2022)
Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов
Экс-президент Франции Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре