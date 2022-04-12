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Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов - РИА Новости, 12.04.2022
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Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов
Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов - РИА Новости, 12.04.2022
Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов
Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что будет голосовать за действующего французского лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:07
2022-04-12T11:16
в мире
выборы президента франции — 2022
франция
эммануэль макрон
николя саркози
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что будет голосовать за действующего французского лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, выборы президента франции — 2022, франция, эммануэль макрон, николя саркози
11:07 12.04.2022 (обновлено: 11:16 12.04.2022)
 
Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов

Экс-президент Франции Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что будет голосовать за действующего французского лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов.
"Я буду голосовать за Эммануэля Макрона, потому что считаю, что у него есть необходимый опыт перед лицом серьезного международного кризиса - сложного как никогда", - написал Саркози на своей странице в Twitter.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Результаты первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
08:00
Россия выберет Франции президента
 
В миреВыборы президента Франции — 2022ФранцияЭммануэль МакронНиколя Саркози
 
 
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