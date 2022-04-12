https://ria.ru/20220412/vybory-1783051063.html

Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов

Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов - РИА Новости, 12.04.2022

Саркози заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре выборов

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что будет голосовать за действующего французского лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:07

2022-04-12T11:07

2022-04-12T11:16

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выборы президента франции — 2022

франция

эммануэль макрон

николя саркози

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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что будет голосовать за действующего французского лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

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Кирилл Волков

в мире, выборы президента франции — 2022, франция, эммануэль макрон, николя саркози