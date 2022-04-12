Рейтинг@Mail.ru
Кудрин сообщил о пересмотре официального прогноза ВВП - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/vvp-1783035116.html
Кудрин сообщил о пересмотре официального прогноза ВВП
Кудрин сообщил о пересмотре официального прогноза ВВП - РИА Новости, 12.04.2022
Кудрин сообщил о пересмотре официального прогноза ВВП
Снижение российского ВВП в официальном прогнозе от Минфина и Минэкономразвития может составить более десяти процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:52
2022-04-12T11:21
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
алексей кудрин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749808606_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_e15aed0659a46f140788da012f37b77a.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Снижение российского ВВП в официальном прогнозе от Минфина и Минэкономразвития может составить более десяти процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают прогноз снижения ВВП в этом году. Он, безусловно, будет снижаться — официально прогноз будет больше около десяти процентов снижения", — сказал он на выступлении с отчетом о работе ведомства за 2021 год в Совете Федерации.Кудрин отметил, что это повлияет на доходы бюджетов и выполнение законов, однако регионам окажут необходимую помощь.Глава Счетной палаты также подчеркнул, что Минфин уже ведет работу по перераспределению расходов, что потребует дополнительного мониторинга.Позже Кудрин уточнил, что не может представлять каких-либо прогнозов за правительство, и у разных официальных органов власти прогнозы по спаду экономики на текущий год составляют около десяти процентов."Есть ниже, а есть выше: примерно снижение на восемь процентов с небольшим или на десять процентов или чуть больше. Но не больше чем десять процентов с небольшим - от восемь процентов с небольшим до чуть больше, чем десять процентов. А по экспертам есть, безусловно, и более высокие оценки", — пояснил он.Всемирный банк в воскресенье предрек снижение российского ВВП на 11,2 процента из-за "беспрецедентных санкций".Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1782969068.html
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778183954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749808606_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_07cae1b071b84129d237cbc997d0edbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), алексей кудрин
09:52 12.04.2022 (обновлено: 11:21 12.04.2022)
 
Кудрин сообщил о пересмотре официального прогноза ВВП

Кудрин заявил, что в официальном прогнозе снижение ВВП может составить около 10 процентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Снижение российского ВВП в официальном прогнозе от Минфина и Минэкономразвития может составить более десяти процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают прогноз снижения ВВП в этом году. Он, безусловно, будет снижаться — официально прогноз будет больше около десяти процентов снижения", — сказал он на выступлении с отчетом о работе ведомства за 2021 год в Совете Федерации.
Кудрин отметил, что это повлияет на доходы бюджетов и выполнение законов, однако регионам окажут необходимую помощь.
Глава Счетной палаты также подчеркнул, что Минфин уже ведет работу по перераспределению расходов, что потребует дополнительного мониторинга.
Интернет-магазин ASOS - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
08:00
Оставили без одежды: зарубежные компании присвоили платежи россиян
Позже Кудрин уточнил, что не может представлять каких-либо прогнозов за правительство, и у разных официальных органов власти прогнозы по спаду экономики на текущий год составляют около десяти процентов.

"Есть ниже, а есть выше: примерно снижение на восемь процентов с небольшим или на десять процентов или чуть больше. Но не больше чем десять процентов с небольшим - от восемь процентов с небольшим до чуть больше, чем десять процентов. А по экспертам есть, безусловно, и более высокие оценки", — пояснил он.
Всемирный банк в воскресенье предрек снижение российского ВВП на 11,2 процента из-за "беспрецедентных санкций".
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 06:32
Глава Всемирного банка оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП
Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Алексей Кудрин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала