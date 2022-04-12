https://ria.ru/20220412/vvp-1783035116.html

Кудрин сообщил о пересмотре официального прогноза ВВП

Кудрин сообщил о пересмотре официального прогноза ВВП - РИА Новости, 12.04.2022

Кудрин сообщил о пересмотре официального прогноза ВВП

Снижение российского ВВП в официальном прогнозе от Минфина и Минэкономразвития может составить более десяти процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:52

2022-04-12T09:52

2022-04-12T11:21

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

алексей кудрин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Снижение российского ВВП в официальном прогнозе от Минфина и Минэкономразвития может составить более десяти процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают прогноз снижения ВВП в этом году. Он, безусловно, будет снижаться — официально прогноз будет больше около десяти процентов снижения", — сказал он на выступлении с отчетом о работе ведомства за 2021 год в Совете Федерации.Кудрин отметил, что это повлияет на доходы бюджетов и выполнение законов, однако регионам окажут необходимую помощь.Глава Счетной палаты также подчеркнул, что Минфин уже ведет работу по перераспределению расходов, что потребует дополнительного мониторинга.Позже Кудрин уточнил, что не может представлять каких-либо прогнозов за правительство, и у разных официальных органов власти прогнозы по спаду экономики на текущий год составляют около десяти процентов."Есть ниже, а есть выше: примерно снижение на восемь процентов с небольшим или на десять процентов или чуть больше. Но не больше чем десять процентов с небольшим - от восемь процентов с небольшим до чуть больше, чем десять процентов. А по экспертам есть, безусловно, и более высокие оценки", — пояснил он.Всемирный банк в воскресенье предрек снижение российского ВВП на 11,2 процента из-за "беспрецедентных санкций".Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1782969068.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), алексей кудрин