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Южная Корея отказалась поставлять летальные вооружения Украине - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/vooruzheniya-1783107011.html
Южная Корея отказалась поставлять летальные вооружения Украине
Южная Корея отказалась поставлять летальные вооружения Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Южная Корея отказалась поставлять летальные вооружения Украине
Южная Корея подтвердила НАТО, что отказывается выполнить просьбу Украины поставлять ей летальные вооружения, сообщило во вторник южнокорейское агентство Рёнхап. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:08
2022-04-12T14:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей резников
сша
южная корея
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Южная Корея подтвердила НАТО, что отказывается выполнить просьбу Украины поставлять ей летальные вооружения, сообщило во вторник южнокорейское агентство Рёнхап.&nbsp;По его данным, находящийся с визитом в Сеуле председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр обсудил проблемы военной помощи Украине с министром обороны Южной Кореи Со Уком и председателем комитета начальников штабов вооруженных сил страны Вон Ин Чхолем.Бауэр сообщил журналистам, что "они повторили позицию против предоставления летальных вооружений Украине", передает Рёнхап.Вместе с тем Бауэр сказал, что если все-таки решение о таких поставках будет принято, нужно подумать, как научить украинских военных пользоваться новым оружием."Если вы посылаете систему вооружений, которая не известна тем, кто будет ее применять в бою, тогда вы должны рассмотреть не только вопрос отправки системы вооружений, но также сделать так, чтобы ее можно было использовать, нужно научить это делать", - приводит агентство слова главы НАТО.Накануне Владимир Зеленский, обращаясь в понедельник по видеосвязи к депутатам южнокорейского парламента, попросил Южную Корею поставить Украине летальные вооружения, включая броневики и противотанковое оружие.Как сообщалось ранее, 8 апреля украинский министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с Со Уком также просил помочь противовоздушной обороне страны. Перед этим звонком, как передавало Рёнхап, такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле. Тогда Со Ук заявил, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений".Отвечая на вопрос о возможности членства Украины в НАТО, Бауэр сказал, что "существует комбинация договоренности самих союзников, желания страны стать членом альянса, и когда первые два критерия совпадают, тогда вам надо также по сути жить по установленным правилам".Как сообщалось ранее, Роб Бауэр прибыл в визитом в Сеул в субботу в ответ на поездку в ноябре прошлого года Вон Ин Чхоля в Брюссель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, сша, южная корея, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, украина
14:08 12.04.2022
 
Южная Корея отказалась поставлять летальные вооружения Украине

Южная Корея отказала Украине в просьбе поставить ей летальные вооружения

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Южная Корея подтвердила НАТО, что отказывается выполнить просьбу Украины поставлять ей летальные вооружения, сообщило во вторник южнокорейское агентство Рёнхап
По его данным, находящийся с визитом в Сеуле председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр обсудил проблемы военной помощи Украине с министром обороны Южной Кореи Со Уком и председателем комитета начальников штабов вооруженных сил страны Вон Ин Чхолем.
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Бауэр сообщил журналистам, что "они повторили позицию против предоставления летальных вооружений Украине", передает Рёнхап.
Вместе с тем Бауэр сказал, что если все-таки решение о таких поставках будет принято, нужно подумать, как научить украинских военных пользоваться новым оружием.
"Если вы посылаете систему вооружений, которая не известна тем, кто будет ее применять в бою, тогда вы должны рассмотреть не только вопрос отправки системы вооружений, но также сделать так, чтобы ее можно было использовать, нужно научить это делать", - приводит агентство слова главы НАТО.
Накануне Владимир Зеленский, обращаясь в понедельник по видеосвязи к депутатам южнокорейского парламента, попросил Южную Корею поставить Украине летальные вооружения, включая броневики и противотанковое оружие.
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Как сообщалось ранее, 8 апреля украинский министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с Со Уком также просил помочь противовоздушной обороне страны. Перед этим звонком, как передавало Рёнхап, такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле. Тогда Со Ук заявил, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений".
Отвечая на вопрос о возможности членства Украины в НАТО, Бауэр сказал, что "существует комбинация договоренности самих союзников, желания страны стать членом альянса, и когда первые два критерия совпадают, тогда вам надо также по сути жить по установленным правилам".
Как сообщалось ранее, Роб Бауэр прибыл в визитом в Сеул в субботу в ответ на поездку в ноябре прошлого года Вон Ин Чхоля в Брюссель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

Артиллеристы НМ ЛНР выкладывают боеприпасы на позиции в Луганской области
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Наступление пехоты поддерживают танки.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

122-мм гаубица Д-30 Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

Танкисты Народной милиции ДНР снаряжают боеприпасами танк Т-72 на одной из улиц Мариуполя
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковСШАЮжная КореяРоссияВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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