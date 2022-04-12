https://ria.ru/20220412/vooruzheniya-1783107011.html

Южная Корея отказалась поставлять летальные вооружения Украине

Южная Корея отказалась поставлять летальные вооружения Украине - РИА Новости, 12.04.2022

Южная Корея отказалась поставлять летальные вооружения Украине

Южная Корея подтвердила НАТО, что отказывается выполнить просьбу Украины поставлять ей летальные вооружения, сообщило во вторник южнокорейское агентство Рёнхап. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:08

2022-04-12T14:08

2022-04-12T14:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

алексей резников

сша

южная корея

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Южная Корея подтвердила НАТО, что отказывается выполнить просьбу Украины поставлять ей летальные вооружения, сообщило во вторник южнокорейское агентство Рёнхап. По его данным, находящийся с визитом в Сеуле председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр обсудил проблемы военной помощи Украине с министром обороны Южной Кореи Со Уком и председателем комитета начальников штабов вооруженных сил страны Вон Ин Чхолем.Бауэр сообщил журналистам, что "они повторили позицию против предоставления летальных вооружений Украине", передает Рёнхап.Вместе с тем Бауэр сказал, что если все-таки решение о таких поставках будет принято, нужно подумать, как научить украинских военных пользоваться новым оружием."Если вы посылаете систему вооружений, которая не известна тем, кто будет ее применять в бою, тогда вы должны рассмотреть не только вопрос отправки системы вооружений, но также сделать так, чтобы ее можно было использовать, нужно научить это делать", - приводит агентство слова главы НАТО.Накануне Владимир Зеленский, обращаясь в понедельник по видеосвязи к депутатам южнокорейского парламента, попросил Южную Корею поставить Украине летальные вооружения, включая броневики и противотанковое оружие.Как сообщалось ранее, 8 апреля украинский министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с Со Уком также просил помочь противовоздушной обороне страны. Перед этим звонком, как передавало Рёнхап, такую же просьбу Южной Корее передало посольство США в Сеуле. Тогда Со Ук заявил, что ситуация в области безопасности в его стране "ограничивает помощь летальными системами вооружений".Отвечая на вопрос о возможности членства Украины в НАТО, Бауэр сказал, что "существует комбинация договоренности самих союзников, желания страны стать членом альянса, и когда первые два критерия совпадают, тогда вам надо также по сути жить по установленным правилам".Как сообщалось ранее, Роб Бауэр прибыл в визитом в Сеул в субботу в ответ на поездку в ноябре прошлого года Вон Ин Чхоля в Брюссель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782784051.html

сша

южная корея

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, алексей резников, сша, южная корея, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, украина