https://ria.ru/20220412/vino-1783121397.html

Производство вина в Италии подорожало на треть

Производство вина в Италии подорожало на треть - РИА Новости, 12.04.2022

Производство вина в Италии подорожало на треть

Стоимость производства вина в Италии выросла на 35% вследствие конфликта на Украине, в среднем расходы виноделов выросли почти на семь тысяч евро, заявил... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:07

2022-04-12T15:07

2022-04-12T15:07

экономика

верона

украина

россия

италия

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РИМ, 12 апр - РИА Новости. Стоимость производства вина в Италии выросла на 35% вследствие конфликта на Украине, в среднем расходы виноделов выросли почти на семь тысяч евро, заявил президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.Как сообщает организация, с этими данными он выступил на проходящей в Вероне профильной выставке Vinitaly.Coldiretti сообщает, что итальянские винодельни столкнулись "с односторонними увеличениями тарифов со стороны поставщиков упаковки". В частности, стеклянная бутылка теперь стоит более чем на 30% дороже, чем в прошлом году, а подорожание пробки превысило 20% для изделий из пробкового дерева и 40% для других материалов. Металлическая проволока, удерживающая пробку игристых вин (так называемое "мюзле"), подорожала порядка на 20%, а для этикеток и упаковочных коробок рост составляет 35% и 45% соответственно.Также виноделы указывают на рост расходов на транспорт – в случае с автомобильными перевозками он составляет 25%. Цены на морские контейнеры и фрахт судов выросли в пределах 400% до 1000%.Coldiretti при этом отмечает, что рост расходов ложится на плечи производителей, в то время как потребители не заметили повышения цен на вино. Более того, в январе и феврале розничные цены упали на 1,2% и 0,4%, тогда как рост цен на некоторые другие продукты достиг двухзначных значений.Прандини заявил о необходимости действий для сдерживания роста цен на энергию и производственные затраты. "Защищать вино означает защищать главную движущей силы всей агропродовольственной системы не только за рубежом, но и на внутреннем рынке, начиная с туристического сектора", - заявил глава Coldiretti.Ранее ассоциация заявил, что конфликт на Украине поставил под угрозу экспорт итальянского вина в России, который составляет 150 миллионов евро в год. В 2021 году, отмечает Coldiretti, этот рынок достиг рекордного роста в 18%.

https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780594295.html

https://ria.ru/20220326/italiya-1780253047.html

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экономика, верона, украина, россия, италия