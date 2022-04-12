https://ria.ru/20220412/vino-1783121397.html
Производство вина в Италии подорожало на треть
Производство вина в Италии подорожало на треть - РИА Новости, 12.04.2022
Производство вина в Италии подорожало на треть
Стоимость производства вина в Италии выросла на 35% вследствие конфликта на Украине, в среднем расходы виноделов выросли почти на семь тысяч евро, заявил... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:07
2022-04-12T15:07
2022-04-12T15:07
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РИМ, 12 апр - РИА Новости. Стоимость производства вина в Италии выросла на 35% вследствие конфликта на Украине, в среднем расходы виноделов выросли почти на семь тысяч евро, заявил президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.Как сообщает организация, с этими данными он выступил на проходящей в Вероне профильной выставке Vinitaly.Coldiretti сообщает, что итальянские винодельни столкнулись "с односторонними увеличениями тарифов со стороны поставщиков упаковки". В частности, стеклянная бутылка теперь стоит более чем на 30% дороже, чем в прошлом году, а подорожание пробки превысило 20% для изделий из пробкового дерева и 40% для других материалов. Металлическая проволока, удерживающая пробку игристых вин (так называемое "мюзле"), подорожала порядка на 20%, а для этикеток и упаковочных коробок рост составляет 35% и 45% соответственно.Также виноделы указывают на рост расходов на транспорт – в случае с автомобильными перевозками он составляет 25%. Цены на морские контейнеры и фрахт судов выросли в пределах 400% до 1000%.Coldiretti при этом отмечает, что рост расходов ложится на плечи производителей, в то время как потребители не заметили повышения цен на вино. Более того, в январе и феврале розничные цены упали на 1,2% и 0,4%, тогда как рост цен на некоторые другие продукты достиг двухзначных значений.Прандини заявил о необходимости действий для сдерживания роста цен на энергию и производственные затраты. "Защищать вино означает защищать главную движущей силы всей агропродовольственной системы не только за рубежом, но и на внутреннем рынке, начиная с туристического сектора", - заявил глава Coldiretti.Ранее ассоциация заявил, что конфликт на Украине поставил под угрозу экспорт итальянского вина в России, который составляет 150 миллионов евро в год. В 2021 году, отмечает Coldiretti, этот рынок достиг рекордного роста в 18%.
https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780594295.html
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экономика, верона, украина, россия, италия
Производство вина в Италии подорожало на треть
Стоимость производства вина в Италии выросла на 35 процентов из-за конфликта на Украине
РИМ, 12 апр - РИА Новости. Стоимость производства вина в Италии выросла на 35% вследствие конфликта на Украине, в среднем расходы виноделов выросли почти на семь тысяч евро, заявил президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.
Как сообщает организация, с этими данными он выступил на проходящей в Вероне
профильной выставке Vinitaly.
Coldiretti сообщает, что итальянские винодельни столкнулись "с односторонними увеличениями тарифов со стороны поставщиков упаковки". В частности, стеклянная бутылка теперь стоит более чем на 30% дороже, чем в прошлом году, а подорожание пробки превысило 20% для изделий из пробкового дерева и 40% для других материалов. Металлическая проволока, удерживающая пробку игристых вин (так называемое "мюзле"), подорожала порядка на 20%, а для этикеток и упаковочных коробок рост составляет 35% и 45% соответственно.
Также виноделы указывают на рост расходов на транспорт – в случае с автомобильными перевозками он составляет 25%. Цены на морские контейнеры и фрахт судов выросли в пределах 400% до 1000%.
Coldiretti при этом отмечает, что рост расходов ложится на плечи производителей, в то время как потребители не заметили повышения цен на вино. Более того, в январе и феврале розничные цены упали на 1,2% и 0,4%, тогда как рост цен на некоторые другие продукты достиг двухзначных значений.
Прандини заявил о необходимости действий для сдерживания роста цен на энергию и производственные затраты. "Защищать вино означает защищать главную движущей силы всей агропродовольственной системы не только за рубежом, но и на внутреннем рынке, начиная с туристического сектора", - заявил глава Coldiretti.
Ранее ассоциация заявил, что конфликт на Украине
поставил под угрозу экспорт итальянского вина в России
, который составляет 150 миллионов евро в год. В 2021 году, отмечает Coldiretti, этот рынок достиг рекордного роста в 18%.