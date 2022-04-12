https://ria.ru/20220412/vecherinki-1783151090.html

Джонсон получит штраф за вечеринки во время локдауна

Джонсон получит штраф за вечеринки во время локдауна - РИА Новости, 12.04.2022

Джонсон получит штраф за вечеринки во время локдауна

Британская полиция во вторник направит премьер-министру Борису Джонсону и министру финансов Риши Сунаку оповещения о штрафе за участие в вечеринках во время... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:28

2022-04-12T16:28

2022-04-12T16:28

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ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Британская полиция во вторник направит премьер-министру Борису Джонсону и министру финансов Риши Сунаку оповещения о штрафе за участие в вечеринках во время локдауна из-за COVID, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу Даунинг-стрит.Ранее во вторник Столичная служба полиции Лондона сообщила, что решила выписать 50 штрафов по итогам расследования фактов нарушения санитарных правил во время локдауна в 2020 и 2021 годах в правительственных зданиях."Премьер-министр и министр финансов получили оповещения о том, что Столичная служба полиции намерена им выписать штрафы", - сообщает телеканал.Ранее полиция выписала первые 20 штрафов в размере 50 фунтов.В январе лондонская полиция начала расследование 12 собраний, во время которых могли быть нарушены санитарные нормы, введенные из-за COVID-19.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773609.html

https://ria.ru/20220406/dzhonson-1782048590.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/otstavka-1781470947.html

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в мире, борис джонсон, великобритания, коронавирус covid-19, лондон