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Байден и Джонсон обсудили ускорение помощи Украине - РИА Новости, 12.04.2022
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Байден и Джонсон обсудили ускорение помощи Украине
Байден и Джонсон обсудили ускорение помощи Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Байден и Джонсон обсудили ускорение помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, в том числе военной и... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:34
2022-04-12T20:34
в мире
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ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, в том числе военной и экономической, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам их телефонного разговора."Лидеры обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, включая усиление военной и экономической поддержки, поскольку украинские силы готовятся к очередному российскому наступлению на востоке страны", - отмечается в сообщении.Джонсон также проинформировал Байдена о новом пакете поддержки Украины от Великобритании, включающем противокорабельные ракеты и военную технику, которые прибудут "в ближайшие дни и недели"."Премьер-министр сказал, что от международного сообщества необходима долгосрочная приверженность Украине, чтобы гарантировать, что видение украинского народа о свободе своей страны может быть реализовано, и лидеры обсудили, как США и Великобритания могли бы работать вместе с союзниками для достижения этого. Пара также согласилась продолжить совместные усилия по усилению экономического давления на Путина и решительно положить конец зависимости Запада от российской нефти и газа", - добавили в канцелярии Джонсона.Кроме того, британский премьер выразил свои соболезнования Байдену и американскому народу в связи с сегодняшним терактом в Нью-Йорке.Джонсон в минувшие выходные встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, и 9 апреля Британия заявила, что направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, сша, борис джонсон, великобритания
20:34 12.04.2022
 
Байден и Джонсон обсудили ускорение помощи Украине

Президент США Байден и премьер Британии Джонсон обсудили ускорение оказания помощи Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, в том числе военной и экономической, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам их телефонного разговора.
"Лидеры обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, включая усиление военной и экономической поддержки, поскольку украинские силы готовятся к очередному российскому наступлению на востоке страны", - отмечается в сообщении.
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Джонсон также проинформировал Байдена о новом пакете поддержки Украины от Великобритании, включающем противокорабельные ракеты и военную технику, которые прибудут "в ближайшие дни и недели".
"Премьер-министр сказал, что от международного сообщества необходима долгосрочная приверженность Украине, чтобы гарантировать, что видение украинского народа о свободе своей страны может быть реализовано, и лидеры обсудили, как США и Великобритания могли бы работать вместе с союзниками для достижения этого. Пара также согласилась продолжить совместные усилия по усилению экономического давления на Путина и решительно положить конец зависимости Запада от российской нефти и газа", - добавили в канцелярии Джонсона.
Кроме того, британский премьер выразил свои соболезнования Байдену и американскому народу в связи с сегодняшним терактом в Нью-Йорке.
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Джонсон в минувшие выходные встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, и 9 апреля Британия заявила, что направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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