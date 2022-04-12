https://ria.ru/20220412/ukraina-1783131425.html

Путин назвал Украину, Россию и Белоруссию триединым народом

Путин назвал Украину, Россию и Белоруссию триединым народом - РИА Новости, 12.04.2022

Путин назвал Украину, Россию и Белоруссию триединым народом

Украина, Белоруссия и Россия – это триединый народ, то, что происходит сейчас на Украине, является трагедией, но у России не было выбора, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:32

2022-04-12T15:32

2022-04-12T16:19

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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ситуация в днр и лнр

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Украина, Белоруссия и Россия – это триединый народ, то, что происходит сейчас на Украине, является трагедией, но у России не было выбора, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко."Как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы триединый народ: Украина, Белоруссия и Россия. То, что происходит на Украине - это трагедия без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич правильно сказал – выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени – когда начнется", - сказал Путин.Он отметил, что Россия всегда относилась к Белоруссии как к брату. "Мы всегда так относились к Белоруссии, и ничего за последние месяцы здесь не изменилось. У нас и не было сомнений в том, что нам если кто и подставит плечо, то это Белоруссия. Так было всегда, на протяжении многовековой нашей совместной истории", - подчеркнул Путин.

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Путин: "То, что происходит на Украине – трагедия" ПУТИН: УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ - ТРИЕДИНЫЙ НАРОД, ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА УКРАИНЕ, - ТРАГЕДИЯ 2022-04-12T15:32 true PT0M20S

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владимир путин, в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр