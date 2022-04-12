https://ria.ru/20220412/ukraina-1783119849.html

Всемирный банк анонсировал пакет помощи Украине

Всемирный банк анонсировал пакет помощи Украине - РИА Новости, 12.04.2022

Всемирный банк анонсировал пакет помощи Украине

Всемирный банк готов оказать Украине финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда долларов, заявил во вторник глава организации Дэвид Мэлпасс. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:00

2022-04-12T15:00

2022-04-12T19:01

всемирный банк

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Всемирный банк готов оказать Украине финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда долларов, заявил во вторник глава организации Дэвид Мэлпасс."Я рад объявить, что Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы поддержать функционирование правительства во время войны", - заявил Мэлпасс на мероприятии Всемирного банка в Варшаве.Он отметил, что подобный пакет помощи стал возможен после того, как в понедельник Международная ассоциация развития одобрила помощь в размере 1 миллиарда долларов для Украины, а также 100 миллионов долларов соседней Молдавии. Глава Всемирного банка добавил, что организация поможет Украине в восстановлении, "когда придет время".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782897227.html

https://ria.ru/20220402/pomosch-1781408259.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

всемирный банк, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр