https://ria.ru/20220412/taynaya-1783208012.html

Пытки в тайной тюрьме Мариуполя

Пытки в тайной тюрьме Мариуполя - РИА Новости, 12.04.2022

Пытки в тайной тюрьме Мариуполя

Тайная тюрьма "библиотека", в которой украинские силовики изощренно пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса, существовала в мариупольском аэропорту в 2014-2015 году. Наконец жертвы геноцида мирного населения, которые выжили, начали говорить.

2022-04-12T20:51

2022-04-12T20:51

2022-04-12T20:56

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

мариуполь

вооруженные силы украины

батальон "азов"

геноцид в донбассе

милитаризация

нацификация

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Подробнее о зверствах в отношении военнопленных и местных жителей в тайной тюрьме Мариуполя читайте в спецпроекте или слушайте в подкастах:Часть 1. Истязание детей на глазах родителей и "холодильники"Часть 2. Выкуп заключенных и массовые захоронения.Часть 3. Ямы с трупами и пытки инъекциями.

https://ria.ru/20190717/1556523534.html

украина

мариуполь

донбасс

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Пытки в тайной тюрьме Мариуполя Тайная тюрьма "библиотека", в которой украинские силовики изощренно пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса, существовала в мариупольском аэропорту в 2014-2015 году. Наконец жертвы геноцида мирного населения, которые выжили, начали говорить. 2022-04-12T20:51 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, мариуполь, вооруженные силы украины, батальон "азов", геноцид в донбассе, милитаризация, нацификация, донбасс