https://ria.ru/20220412/taynaya-1783208012.html
Пытки в тайной тюрьме Мариуполя
Пытки в тайной тюрьме Мариуполя - РИА Новости, 12.04.2022
Пытки в тайной тюрьме Мариуполя
Тайная тюрьма "библиотека", в которой украинские силовики изощренно пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса, существовала в мариупольском аэропорту в 2014-2015 году. Наконец жертвы геноцида мирного населения, которые выжили, начали говорить.
2022-04-12T20:51
2022-04-12T20:51
2022-04-12T20:56
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
мариуполь
вооруженные силы украины
батальон "азов"
геноцид в донбассе
милитаризация
нацификация
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Подробнее о зверствах в отношении военнопленных и местных жителей в тайной тюрьме Мариуполя читайте в спецпроекте или слушайте в подкастах:Часть 1. Истязание детей на глазах родителей и "холодильники"Часть 2. Выкуп заключенных и массовые захоронения.Часть 3. Ямы с трупами и пытки инъекциями.
https://ria.ru/20190717/1556523534.html
украина
мариуполь
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Пытки в тайной тюрьме Мариуполя
Тайная тюрьма "библиотека", в которой украинские силовики изощренно пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса, существовала в мариупольском аэропорту в 2014-2015 году. Наконец жертвы геноцида мирного населения, которые выжили, начали говорить.
2022-04-12T20:51
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украина, мариуполь, вооруженные силы украины, батальон "азов", геноцид в донбассе, милитаризация, нацификация, донбасс
20:51 12.04.2022 (обновлено: 20:56 12.04.2022)
Пытки в тайной тюрьме Мариуполя
Тайная тюрьма "библиотека", в которой украинские силовики изощренно пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса, существовала в мариупольском аэропорту в 2014-2015 году. Наконец жертвы геноцида мирного населения, которые выжили, начали говорить.