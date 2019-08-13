“Библиотека”. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. Часть 1

Впервые публичный разговор о секретных тюрьмах на Украине начала ООН в 2016-ом с её разгромным докладом о том, как в стране соблюдаются права человека. Прошло три года, однако до сих пор об этих тюрьмах мало что известно. Крупицы информации можно получить от людей, прошедших ад секретных тюрем. Либо от тех, кто какое-то время обеспечивал их работу.