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РИА Новости
Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

“Библиотека”. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. Часть 2

14:00 20.08.2019
2388
Истории.doc
“Библиотека”. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. Часть 2
Вчера, 14:00
Таксист Павел был в Мариупольской секретной тюрьме с клиентом, приезжавшим выкупать родственника. И вскоре сам стал её заключённым. Он смог пережить пытки бензопилой и иглами, и теперь рассказывает о том, что творится за охраняемыми дверьми секретной тюрьмы СБУ. И о массовом захоронении, о котором говорил другой бывший узник – Кирилл Филичкин.
Когда в начале года бывший сотрудник мариупольского военкомата Юрий Аушев, разочаровавшийся в службе в ВСУ, вернулся в родной Донецк, он привез с собой ценные документы. Из них стало ясно, что из ада Мариупольской секретной тюрьмы можно было выкупать заключенных.
Но не всех. Попавшие сюда из-за георгиевской ленточки или подозрительной фотографии в телефоне ещё могли купить свою свободу. Представителям ДНР и ополченцам надеяться было не на что.
Те, кому повезло пережить пытки и выжить, вспоминают особый запах, пропитавший стены тайной тюрьмы, и подвал с молчаливыми узниками, которые после изощренных пыток не могли говорить.
РИА Новости собрало рассказы освобождённых пленников Мариупольской тюрьмы, документы, доказывающие существование этого места, а также свидетельства бывших сотрудников силовых структур Украины.
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