“Библиотека”. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. Часть 2

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Истории.doc “Библиотека”. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. Часть 2

Таксист Павел был в Мариупольской секретной тюрьме с клиентом, приезжавшим выкупать родственника. И вскоре сам стал её заключённым. Он смог пережить пытки бензопилой и иглами, и теперь рассказывает о том, что творится за охраняемыми дверьми секретной тюрьмы СБУ. И о массовом захоронении, о котором говорил другой бывший узник – Кирилл Филичкин.