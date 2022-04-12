https://ria.ru/20220412/svadba-1783024246.html

В Москве в День космонавтики поженятся более 250 пар

В Москве в День космонавтики поженятся более 250 пар - РИА Новости, 12.04.2022

В Москве в День космонавтики поженятся более 250 пар

Более 250 пар поженятся в столице в День космонавтики в этом году, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:17

2022-04-12T08:17

2022-04-12T08:17

день космонавтики

москва

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 250 пар поженятся в столице в День космонавтики в этом году, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.День космонавтики отмечается в честь полета в космос первого человека – Юрия Гагарина, отправившегося на орбиту 12 апреля 1961 года."В праздник ежегодно в Москве создаются сотни новых семей. В 2022 году 12 апреля планируют заключить брак более 250 пар", - рассказали в управлении.Отмечается, что День космонавтики для заключения брака пользовался наибольшей популярностью в 1980 году, в этот день заключили брак более 1000 пар. Также более 900 пар выбрали для бракосочетания 12 апреля в 1986 и 1975 годах. Всего в Москве в День космонавтики с 1961 года поженились более 11,5 тысячи пар.В пресс-службе напомнили, что с 2021 года любители космической тематики могут выбрать для заключения брака выездную площадку – Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Торжественные церемонии бракосочетания в историческом павильоне "Космос" проходят в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля."Величественный купол высотой 60 метров - визитная карточка павильона. Несмотря на огромный размер, благодаря уникальной конструкции он кажется очень легким: узкие металлические ребра и сплошное остекление создают ощущение воздушности и не препятствуют проникновению света внутрь павильона", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220412/kosmos-1782938042.html

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день космонавтики, москва, общество