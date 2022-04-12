https://ria.ru/20220412/sto-1783017396.html

Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться, сообщил Гознак

Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться, сообщил Гознак - РИА Новости, 12.04.2022

Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться, сообщил Гознак

Планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако пока возможно некоторое смещение сроков, рассказал РИА Новости глава Гознака Аркадий... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T03:37

2022-04-12T03:37

2022-04-12T05:07

аркадий трачук

экономика

москва

россия

гознак

рубль

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако пока возможно некоторое смещение сроков, рассказал РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.Давать подробную информацию о банкноте пока преждевременно, сказал глава Гознака. По его словам, это билет Банка России, и все ключевые объявления должны последовать именно со стороны регулятора.Что касается визуального оформления банкноты, изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки."Чтобы говорить о них содержательно, нужно дождаться объявления Банка России", — заключил Трачук.

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аркадий трачук, экономика, москва, россия, гознак, рубль, центральный банк рф (цб рф)