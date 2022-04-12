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Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться, сообщил Гознак - РИА Новости, 12.04.2022
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Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться, сообщил Гознак
Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться, сообщил Гознак - РИА Новости, 12.04.2022
Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться, сообщил Гознак
Планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако пока возможно некоторое смещение сроков, рассказал РИА Новости глава Гознака Аркадий... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T03:37
2022-04-12T05:07
аркадий трачук
экономика
москва
россия
гознак
рубль
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако пока возможно некоторое смещение сроков, рассказал РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.Давать подробную информацию о банкноте пока преждевременно, сказал глава Гознака. По его словам, это билет Банка России, и все ключевые объявления должны последовать именно со стороны регулятора.Что касается визуального оформления банкноты, изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки."Чтобы говорить о них содержательно, нужно дождаться объявления Банка России", — заключил Трачук.
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аркадий трачук, экономика, москва, россия, гознак, рубль, центральный банк рф (цб рф)
03:37 12.04.2022 (обновлено: 05:07 12.04.2022)
 
Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться, сообщил Гознак

Глава Гознака Трачук: сроки выхода новой банкноты в 100 рублей могут сдвинуться

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛист с денежными купюрами номиналом 100 рублей
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако пока возможно некоторое смещение сроков, рассказал РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.
"Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось", — ответил Трачук на вопрос, какой будет обновленная 100-рублевая банкнота.
Давать подробную информацию о банкноте пока преждевременно, сказал глава Гознака. По его словам, это билет Банка России, и все ключевые объявления должны последовать именно со стороны регулятора.
Что касается визуального оформления банкноты, изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки.
"Чтобы говорить о них содержательно, нужно дождаться объявления Банка России", — заключил Трачук.
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