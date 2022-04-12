https://ria.ru/20220412/stavka-1783137990.html
Ставка ЦБ соответствует макроэкономическим показателям, заявил Путин
Ставка ЦБ соответствует макроэкономическим показателям, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Ставка ЦБ соответствует макроэкономическим показателям, заявил Путин
Ставка ЦБ РФ соответствует тем макроэкономическим показателям, которые сложились, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:50
2022-04-12T15:50
2022-04-12T16:17
экономика
ключевая ставка
центральный банк рф (цб рф)
россия
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Ставка ЦБ РФ соответствует тем макроэкономическим показателям, которые сложились, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Я думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей спокойной, ритмичной и профессиональной работой экономического блока скоро даст знать о себе в ближайшее время", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.При этом российский лидер отметил, что есть риски, связанные с логистикой, расчетами. "Это очевидно", - добавил Путин.
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экономика, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин
15:50 12.04.2022 (обновлено: 16:17 12.04.2022)
Ставка ЦБ соответствует макроэкономическим показателям, заявил Путин
Президент Путин: ставка ЦБ соответствует макроэкономическим показателям, которые сложились
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Ставка ЦБ РФ соответствует тем макроэкономическим показателям, которые сложились, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Есть проблемы, иначе бы ставка ЦБ
не выросла бы до 20%. Как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении этой ключевой ставки, и это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились", - сказал Путин.
"Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Я думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей спокойной, ритмичной и профессиональной работой экономического блока скоро даст знать о себе в ближайшее время", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
При этом российский лидер отметил, что есть риски, связанные с логистикой, расчетами. "Это очевидно", - добавил Путин.