https://ria.ru/20220412/stavka-1783137990.html

Ставка ЦБ соответствует макроэкономическим показателям, заявил Путин

Ставка ЦБ соответствует макроэкономическим показателям, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Ставка ЦБ соответствует макроэкономическим показателям, заявил Путин

Ставка ЦБ РФ соответствует тем макроэкономическим показателям, которые сложились, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:50

2022-04-12T15:50

2022-04-12T16:17

экономика

ключевая ставка

центральный банк рф (цб рф)

россия

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Ставка ЦБ РФ соответствует тем макроэкономическим показателям, которые сложились, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Я думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей спокойной, ритмичной и профессиональной работой экономического блока скоро даст знать о себе в ближайшее время", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.При этом российский лидер отметил, что есть риски, связанные с логистикой, расчетами. "Это очевидно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220412/sberezheniya-1783016922.html

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экономика, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин