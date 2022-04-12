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Более двух тысяч студентов подали заявки на конкурс "Студенческий стартап"

Более двух тысяч студентов подали заявки на конкурс "Студенческий стартап" - РИА Новости, 12.04.2022

Более двух тысяч студентов подали заявки на конкурс "Студенческий стартап"

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что 2,3 тысячи студентов из 78 регионов РФ подали заявки на конкурс "Студенческий стартап". РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:14

2022-04-12T20:14

2022-04-12T22:22

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что 2,3 тысячи студентов из 78 регионов РФ подали заявки на конкурс "Студенческий стартап".Завершился прием заявок на участие в конкурсе "Студенческий стартап" в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства"."Поддержка студенческих стартапов и стимулирование развития предпринимательства является одной из приоритетных задач правительства, особо актуальной в текущей экономической ситуации… Мы видим, что молодые ученые и технологические предприниматели готовы занять освободившиеся после введения санкций ниши. Всего заявки для участия в конкурсе подали 2,3 тысячи студентов из 78 регионов России. Многие идеи ребят действительно востребованы на рынке. При этом в половине случаев это не индивидуальные инициативы, а работа организованных команд молодых предпринимателей, где каждый участник имеет свой функционал и свою специализацию", – сказал Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба правительства РФ.В настоящее время начинается экспертиза проектов. Итоги конкурса планируется подвести в июне. Всего в этом году в рамках конкурса будет отобрана 1 тысяча победителей. Каждый получит 1 миллион рублей на реализацию своего бизнес-проекта, добавляется в сообщении."Минобрнауки России ставит перед собой задачу, чтобы каждый российский студент имел возможность независимо от выбранной специальности и направления подготовки попробовать себя в качестве предпринимателя. Конкурс "Студенческий стартап" – прекрасная возможность молодым и инициативным студентам попробовать свои силы и получить господдержку в размере 1 миллиона рублей на реализацию собственной бизнес-идеи. Очень ценно, что кроме Москвы и Санкт-Петербурга наибольшее число заявок пришло также из республик Татарстан и Башкортостан, а также Томской области. На рассмотрение поданы и проекты, направленные на решение конкретных задач регионов, некоторые из которых уже получили заинтересованность со стороны местных властей", – сказал Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба правительства.По количеству представленных проектов в десятке лидеров также оказались Московская, Новосибирская, Самарская, Ростовская и Пензенская области, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220411/bukva-1782973197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, дмитрий чернышенко, валерий фальков, образование, образование - общество, навигатор абитуриента