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Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами

Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами - РИА Новости, 12.04.2022

Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами

Невский районный суд привлек к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей Татьяну Попову за совершение правонарушения, предусмотренного... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:44

2022-04-12T18:44

2022-04-12T18:50

происшествия

россия

санкт-петербург

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Невский районный суд привлек к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей Татьяну Попову за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (дискредитация действий ВС РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Суд назначил Поповой наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы. По данным пресс-службы судов, Попова 6 апреля в магазине "Лента" развешивала детские игрушки с прикрепленными к ним на булавку бумажками желтого цвета с красными антивоенными лозунгами. При выходе из торгового зала она была задержана. Вину в правонарушении признала.Кроме того, как сообщает пресс-служба судов города, в Василеостровский районный суд поступило ходатайство следствия об аресте еще одной жительницы Петербурга Александры Скочиленко. Она обвиняется по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы до десяти лет. Следствие, по данным пресс-службы, просит арестовать ее по 1 июня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, ситуация в днр и лнр