Рейтинг@Mail.ru
Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/shtraf-1783184561.html
Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами
Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами - РИА Новости, 12.04.2022
Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами
Невский районный суд привлек к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей Татьяну Попову за совершение правонарушения, предусмотренного... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:44
2022-04-12T18:50
происшествия
россия
санкт-петербург
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Невский районный суд привлек к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей Татьяну Попову за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (дискредитация действий ВС РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Суд назначил Поповой наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы. По данным пресс-службы судов, Попова 6 апреля в магазине "Лента" развешивала детские игрушки с прикрепленными к ним на булавку бумажками желтого цвета с красными антивоенными лозунгами. При выходе из торгового зала она была задержана. Вину в правонарушении признала.Кроме того, как сообщает пресс-служба судов города, в Василеостровский районный суд поступило ходатайство следствия об аресте еще одной жительницы Петербурга Александры Скочиленко. Она обвиняется по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы до десяти лет. Следствие, по данным пресс-службы, просит арестовать ее по 1 июня.
https://ria.ru/20220406/feyki-1782154996.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, ситуация в днр и лнр
18:44 12.04.2022 (обновлено: 18:50 12.04.2022)
 
Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами

Петербурженку оштрафовали за развешивание игрушек с антивоенными лозунгами в супермаркете

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Невский районный суд привлек к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей Татьяну Попову за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (дискредитация действий ВС РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Суд назначил Поповой наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы. По данным пресс-службы судов, Попова 6 апреля в магазине "Лента" развешивала детские игрушки с прикрепленными к ним на булавку бумажками желтого цвета с красными антивоенными лозунгами. При выходе из торгового зала она была задержана. Вину в правонарушении признала.
Кроме того, как сообщает пресс-служба судов города, в Василеостровский районный суд поступило ходатайство следствия об аресте еще одной жительницы Петербурга Александры Скочиленко. Она обвиняется по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы до десяти лет. Следствие, по данным пресс-службы, просит арестовать ее по 1 июня.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:01
Житель Смоленска менял ценники в магазинах на таблички с фейками об армии
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала