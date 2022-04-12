https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783039675.html

Запад исчерпал возможности новых санкций против России, заявили эксперты

Запад исчерпал возможности новых санкций против России, заявили эксперты - РИА Новости, 12.04.2022

Запад исчерпал возможности новых санкций против России, заявили эксперты

Запад исчерпал свои возможности по введению новых санкций против РФ, в связи с чем он может продолжать наращивать давление в военно-политической области,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:19

2022-04-12T10:19

2022-04-12T10:19

сергей лавров

андрей кортунов

дмитрий песков

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Запад исчерпал свои возможности по введению новых санкций против РФ, в связи с чем он может продолжать наращивать давление в военно-политической области, считают опрошенные РИА Новости российские эксперты."Санкции подходят к своему пику, поскольку их дальнейшее ужесточение означало бы попытку полной изоляции России от мировой экономики и прекращение любых контактов с РФ, включая политические, дипломатические и экспертные. Я думаю, этого все-таки не произойдет - контакты нужны, хотя бы для того, чтобы продолжать поиск возможных договоренностей, компромиссов", - заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.По его прогнозу, будут продолжаться "символические санкции и санкции в отношении отдельных персоналий - чиновников, политиков".Программный директор РСМД Иван Тимофеев добавил, что Запад уже не может отвечать качественным наращиванием санкций без встречного ущерба самому себе.Однако в связи с этим возникает новая опасность, полагает он.По его мнению, в частности, поставки вооружений Западом Украине, обучение украинских военных и финансовая помощь вышли на беспрецедентный уровень уже сегодня. В дальнейшем могут быть сделаны шаги, "которые казались опасными самим членам НАТО еще в начале марта, например, базирование украинской авиации на аэродромах отдельных стран НАТО", опасается эксперт.Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/sanktsii-1783020581.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783017059.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, андрей кортунов, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии, в мире