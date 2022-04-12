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Запад исчерпал возможности новых санкций против России, заявили эксперты - РИА Новости, 12.04.2022
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Запад исчерпал возможности новых санкций против России, заявили эксперты
Запад исчерпал возможности новых санкций против России, заявили эксперты - РИА Новости, 12.04.2022
Запад исчерпал возможности новых санкций против России, заявили эксперты
Запад исчерпал свои возможности по введению новых санкций против РФ, в связи с чем он может продолжать наращивать давление в военно-политической области,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:19
2022-04-12T10:19
сергей лавров
андрей кортунов
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Запад исчерпал свои возможности по введению новых санкций против РФ, в связи с чем он может продолжать наращивать давление в военно-политической области, считают опрошенные РИА Новости российские эксперты."Санкции подходят к своему пику, поскольку их дальнейшее ужесточение означало бы попытку полной изоляции России от мировой экономики и прекращение любых контактов с РФ, включая политические, дипломатические и экспертные. Я думаю, этого все-таки не произойдет - контакты нужны, хотя бы для того, чтобы продолжать поиск возможных договоренностей, компромиссов", - заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.По его прогнозу, будут продолжаться "символические санкции и санкции в отношении отдельных персоналий - чиновников, политиков".Программный директор РСМД Иван Тимофеев добавил, что Запад уже не может отвечать качественным наращиванием санкций без встречного ущерба самому себе.Однако в связи с этим возникает новая опасность, полагает он.По его мнению, в частности, поставки вооружений Западом Украине, обучение украинских военных и финансовая помощь вышли на беспрецедентный уровень уже сегодня. В дальнейшем могут быть сделаны шаги, "которые казались опасными самим членам НАТО еще в начале марта, например, базирование украинской авиации на аэродромах отдельных стран НАТО", опасается эксперт.Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.
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сергей лавров, андрей кортунов, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии, в мире
10:19 12.04.2022
 
Запад исчерпал возможности новых санкций против России, заявили эксперты

Эксперты считают, что Запад исчерпал возможности по введению новых санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Запад исчерпал свои возможности по введению новых санкций против РФ, в связи с чем он может продолжать наращивать давление в военно-политической области, считают опрошенные РИА Новости российские эксперты.
"Санкции подходят к своему пику, поскольку их дальнейшее ужесточение означало бы попытку полной изоляции России от мировой экономики и прекращение любых контактов с РФ, включая политические, дипломатические и экспертные. Я думаю, этого все-таки не произойдет - контакты нужны, хотя бы для того, чтобы продолжать поиск возможных договоренностей, компромиссов", - заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
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По его прогнозу, будут продолжаться "символические санкции и санкции в отношении отдельных персоналий - чиновников, политиков".
"Здесь есть еще определенный простор для того, чтобы увеличить эти списки. Кого-то еще в эти списки внести. В этом смысле возможности расширения санкций еще не полностью исчерпаны", - добавил Кортунов.
Программный директор РСМД Иван Тимофеев добавил, что Запад уже не может отвечать качественным наращиванием санкций без встречного ущерба самому себе.
Однако в связи с этим возникает новая опасность, полагает он.
"Каждая новая волна санкций позволяла "засчитывать" очередной раунд давления на Россию. Когда этот инструмент затупится, потребуются другие, ведь конфронтация уже набрала высокую скорость, остановить ее так просто не выйдет. А значит, давление будет все больше концентрироваться в военно-политической области", - опасается эксперт.
По его мнению, в частности, поставки вооружений Западом Украине, обучение украинских военных и финансовая помощь вышли на беспрецедентный уровень уже сегодня. В дальнейшем могут быть сделаны шаги, "которые казались опасными самим членам НАТО еще в начале марта, например, базирование украинской авиации на аэродромах отдельных стран НАТО", опасается эксперт.
Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.
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