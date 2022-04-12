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Модернизированные рубли получат новые защитные признаки, сообщил Гознак - РИА Новости, 12.04.2022
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Модернизированные рубли получат новые защитные признаки, сообщил Гознак
Модернизированные рубли получат новые защитные признаки, сообщил Гознак - РИА Новости, 12.04.2022
Модернизированные рубли получат новые защитные признаки, сообщил Гознак
Модернизированные рубли получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые, рассказал РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T05:09
2022-04-12T05:16
экономика
россия
гознак
аркадий трачук
москва
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Модернизированные рубли получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые, рассказал РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.Сам по себе образ банкноты — это тоже защитный признак, подчеркнул он: это достаточно сложная, многослойная картинка, которая очень тщательно прорабатывается во время создания.Сначала идею банкноты рисует художник в первом приближении. Затем, после того как идея концептуально одобрена, она несколько месяцев "раскладывается" специалистами по слоям. Уточняется, как это будет выглядеть на гравюре, какие будут микрорастры (скрытые изображения), каких визуальных эффектов нужно достичь, и так далее. Это самая трудоемкая часть подготовки к печати, заключил глава Гознака.
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экономика, россия, гознак, аркадий трачук, москва, центральный банк рф (цб рф)
05:09 12.04.2022 (обновлено: 05:16 12.04.2022)
 
Модернизированные рубли получат новые защитные признаки, сообщил Гознак

Глава Гознака Трачук: модернизированные рубли получат новые защитные признаки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук
Генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Модернизированные рубли получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые, рассказал РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

"Кроме изменения образа, появятся и новые защитные признаки. В том числе — машиночитаемые, учитывающие произошедшее за последние годы обновление оборудования, на котором сегодня обрабатываются банкноты. Это существенные изменения, для которых проводится достаточно большая работа", — сообщил Трачук.

Сам по себе образ банкноты — это тоже защитный признак, подчеркнул он: это достаточно сложная, многослойная картинка, которая очень тщательно прорабатывается во время создания.
Сначала идею банкноты рисует художник в первом приближении. Затем, после того как идея концептуально одобрена, она несколько месяцев "раскладывается" специалистами по слоям. Уточняется, как это будет выглядеть на гравюре, какие будут микрорастры (скрытые изображения), каких визуальных эффектов нужно достичь, и так далее. Это самая трудоемкая часть подготовки к печати, заключил глава Гознака.
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
03:37
Выход новой банкноты в 100 рублей может задержаться, сообщил Гознак
 
ЭкономикаРоссияГознакАркадий ТрачукМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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