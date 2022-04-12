19:41 12.04.2022 (обновлено: 20:42 12.04.2022)
Путин встретился с главой "Роскосмоса"
Путин встретился с главой "Роскосмоса" Рогозиным во время визита в Амурскую область
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Сегодня глава государства побывал на космодроме Восточный в Амурской области и встретился там с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Завершая поездку в Амурскую область, Владимир Путин провел рабочие встречи с главой региона Василием Орловым и руководителем корпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным", — говорится в сообщении.
На встрече Рогозин доложил президенту, что при строительстве Восточного удалось полностью отказаться от поставок из-за рубежа.
"У нас было одно слабое место — так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в свое время покупали у Южной Кореи, но докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились", — сказал гендиректор "Роскосмоса".
Во всем остальном, что касается строительства, по его словам, проблем нет.
Рогозин добавил, что высокотехнологичное сварочное оборудование, которое нужно для новой ракеты "Союз-5", удалось купить у чувашской компании. Кроме того, с 2019 года летают полностью российские ракеты "Союз-2", хотя ранее применялась модификация "Союз-ФГ" с украинской системой управления.
Как отметил Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции уже нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.