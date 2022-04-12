https://ria.ru/20220412/rogozin-1783192742.html

Путин встретился с главой "Роскосмоса"

Путин встретился с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 12.04.2022

Путин встретился с главой "Роскосмоса"

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T19:41

2022-04-12T19:41

2022-04-12T20:42

политика

дмитрий рогозин

владимир путин

роскосмос

амурская область

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, сообщается в Telegram-канале Кремля.Сегодня глава государства побывал на космодроме Восточный в Амурской области и встретился там с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Завершая поездку в Амурскую область, Владимир Путин провел рабочие встречи с главой региона Василием Орловым и руководителем корпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным", — говорится в сообщении.На встрече Рогозин доложил президенту, что при строительстве Восточного удалось полностью отказаться от поставок из-за рубежа."У нас было одно слабое место — так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в свое время покупали у Южной Кореи, но докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились", — сказал гендиректор "Роскосмоса".Во всем остальном, что касается строительства, по его словам, проблем нет.Рогозин добавил, что высокотехнологичное сварочное оборудование, которое нужно для новой ракеты "Союз-5", удалось купить у чувашской компании. Кроме того, с 2019 года летают полностью российские ракеты "Союз-2", хотя ранее применялась модификация "Союз-ФГ" с украинской системой управления.Путин ответил на это, что санкции, введенные США в отношении космической отрасли, — это только попытка сдержать развитие России.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, попали под них и предприятия космической отрасли.Как отметил Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции уже нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220412/kosmos-1783066141.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783039675.html

https://ria.ru/20220412/putin-1783137628.html

амурская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, дмитрий рогозин, владимир путин, роскосмос, амурская область